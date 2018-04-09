По сирийской авиабазе нанесли ракетный удар - СМИ
Сирийская военная авиабаза на востоке провинции Хомс подверглась ракетному удару.
Об этом сообщает BBC и Reuters со ссылкой на сирийские СМИ.
В сообщении сказано, что системы сирийской ПВО сбили 8 ракет. Также сообщается о нескольких погибших и раненых.
Громкие взрывы были слышны около аэродрома Т-4 (Тайфур) в сирийском Хомсе ранним утром в понедельник. Сирийские СМИ также предполагают, что ракетная атака на авиабазу T-4 в Хомсе "скорее всего, была агрессией со стороны США".
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Тем временем, источники Reuters и Associated Press в правительстве США отрицают, что за атакой стоит Вашингтон.
Как сообщал УНИАН, ранее сенатор-республиканец Джон Маккейн призвал президента США Трампа не ограничиться формальным осуждением действий Асада и нанести ракетный удар по Сирии.
Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале заявил, что его страна нанесет удар по Сирии в случае подтверждения использования Дамаском химического оружия.
Напомним, о химической атаке 7 апреля в сирийском городе Дума сообщили несколько мониторинговых и медицинских групп, работающих в Сирии, однако все они приводили разные данные о жертвах.
По разным данным, после атаки погибли от 70 до 75 человек, еще около тысячи пострадали. Предполагают, что жертв могло быть гораздо больше. У некоторых пострадавших наблюдались симптомы, характерные для поражения хлором или нервно-паралитическим газом.
Сообщалось, что вертолет сбросил в Думе бомбу, которая якобы содержала зарин.
При этом власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной.
По данным правозащитников, с начала гражданской войны, с 2011 года, в Сирии подконтрольные президенту Башару Асаду силы применяли химическое оружие 215 раз.