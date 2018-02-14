Франция нанесет удар по Сирии в случае применения химоружия - Макрон
Франция нанесет удар по Сирии в случае подтверждения использования Дамаском химического оружия.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
«Я установил «красную линию» по химическому оружию [в Сирии]. Если мы докажем применение запрещенного в договорах химического оружия, мы нанесем удар по тому месту, где оно производится», — заявил Макрон.
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Вместе с тем, он подчеркнул, что Франция пока не располагает неопровержимыми доказательствами, но французские ведомства и вооруженные силы будут «внимательно следить за ситуацией».
Макрон добавил, что в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который прошел 9 февраля, он высказал опасения по поводу того, что Дамаск мог применить химическое оружие против мирных жителей.
Ранее Reuters сообщил, что сирийские власти могут разрабатывать новые типы химического оружия, а президент США Дональд Трамп готов рассмотреть дальнейшие военные действия, необходимые для предотвращения химических атак.