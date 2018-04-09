Маккейн призвал Трампа к ракетному удару по Асаду

Трамп на прошлой неделе дал миру сигнал, что США досрочно выведут войска из Сирии.

Недавние заявления президента США Дональда Трампа о намерении досрочного сокращения военного присутствия США в Сирии добавили уверенности президенту Сирии Башару Асаду, России и Ирану.

Об этом сенатор-республиканец Джон Маккейн сообщил на своем сайте в заявлении относительно сообщений о новом случае применения химического оружия в Сирии, пишет Голос Америки.

"Президент Дональд Трамп на прошлой неделе дал миру сигнал, что США досрочно выведут войска из Сирии. Башар Асад, его союзники в России и Иране его услышали и осмелели из-за бездействия США. Как сообщается, Асад использовал химическое оружие против невинных мужчин, женщин и дилей, на этот раз в Думе", - заявил Маккейн.

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Как отмечает Маккейн, преступления против человечности стали визитной карточкой Асада, а его непрерывная военная кампания против народа Сирии убила более чем полумиллиона человек и 11 миллионов - сделала беженцами.

Маккейн призвал Трампа не ограничиться формальным осуждением действий Асада и нанести ракетный удар по Сирии.

"Президент решительно ответил, когда Асад в прошлом году использовал химическое оружие. Он должен опять прибегнуть к этому и продемонстрировать, что Асад заплатит за свои военные преступления", - заявил Маккейн.

Как сообщал УНИАН, о химической атаке 7 апреля в сирийском городе Дума сообщили несколько мониторинговых и медицинских групп, работающих в Сирии, однако все они приводили разные данные о жертвах.

По разным данным, после атаки погибли от 70 до 75 человек, еще около тысячи пострадали. Предполагают, что жертв могло быть гораздо больше. У некоторых пострадавших наблюдались симптомы, характерные для поражения хлором или нервно-паралитическим газом.

Сообщалось, что вертолет сбросил в Думе бомбу, которая якобы содержала зарин.

При этом власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной.

По данным правозащитников, с начала гражданской войны, с 2011 года, в Сирии подконтрольные президенту Башару Асаду силы применяли химическое оружие 215 раз.