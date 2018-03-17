Главу Американской киноакадемии обвинили в домогательствах

Академия официально заявила, что рассматривает все жалобы конфиденциально, чтобы защитить каждую из сторон.

Американская киноакадемия начала расследование после трех жалоб на сексуальные домогательства со стороны ее президента Джона Бэйли.

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Как пишет Hollywood Reporter со ссылкой на источники, имена тех, кто подал жалобы, не называются. По сведениям издания, расследование началось еще несколько дней назад. 16 марта академия официально заявила, что рассматривает все жалобы конфиденциально, чтобы защитить каждую из сторон. В связи с этим дополнительных комментариев до конца разбирательства не будет.

Джона Бэйли избрали президентом киноакадемии в августе 2017 года. За свою карьеру оператора он участвовал в съемках фильмов «День сурка», «Большое разочарование», «Лучше не бывает», «Перекресток» и других.

Как сообщал УНИАН, после начала скандала вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного несколькими актрисами в домогательствах и насилии, похожие заявления прозвучали в адрес многих известных деятелей искусства в США. Среди них режиссер Вуди Аллен и дирижер Джеймс Ливайн.