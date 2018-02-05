Секс-скандалы в Голливуде: Натали Портман заявила, что может рассказать 100 историй о домогательствах

Портман добавила, что однажды оказалась в компании продюсера на яхте, где чудом избежала сексуального домогательства.

Голливудская актриса Натали Портман стала главной героиней февральского номера журнала Porter Magazine, в интервью которому подняла тему сексуальных домогательств в Голливуде.

В интервью изданию американская актриса сообщила, что ей оказывали неподобающие знаки внимания «более 100 раз», однако она не придавала этому значения, полагая, что это лишь «неотъемлемая часть процесса», пишет The Telegraph.

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«Сначала я подумала, что у меня нет ни одной истории о секс-насилии в Голливуде. Однако затем я поняла, что могу рассказать 100 историй о домогательствах. И мне кажется, многие люди не придают этому значения так же, как и я», - говорит оскароносная актриса.

Портман добавила, что однажды оказалась в компании продюсера на яхте, где чудом избежала сексуального домогательства.

«Мы были одни на яхте, и для нас была подготовлена лишь одна постель - на двоих. Ничего не произошло, меня ни к чему не принудили насильно. Я сказала ему, что чувствую себя не комфортно и мое решение было воспринято с уважением. Однако это совершенно неприемлемо, понимаете? Я была очень напугана», - призналась звезда.

Ранее американская актриса Ума Турман призналась, что стала жертвой сексуальных домогательств со стороны скандального продюсера Харви Вайнштейна. Напомним, скандал вокруг Вайнштейна разросся после того, как издание The New York Times опубликовало масштабное расследование о сексуальных домогательствах продюсера, длившееся десятилетиями.