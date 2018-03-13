"Крым будет не наш": известная российская артистка резко высказалась о пропаганде Кремля

По ее мнению, пропагандист выглядит всегда омерзительно. Ахеджакова считает, что когда-то в РФ придет другая власть и оккупированный Крым вернется к Украине.

Артистка Лия Ахеджакова уверена, что когда-то в Россию придет другая власть и Крым вернется к Украине.

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Об этом она заявила в интервью "Крым.Реалии". Также артистка высказала мнение о пропаганде Кремля. Человек-пропагандист выглядит всегда омерзительно, считает Ахеджакова.

"Когда люди занимаются пропагандой, они в очень невыгодном положении, в ужасно невыгодном. Они теряют всякое обаяние, они, во-первых, себе врут. Им хочется говорить, что, мол, да, я так думаю. Но когда придет другая власть и Крым уже будет не наш, он будет так думать, как выгодно. Поэтому человек-пропагандист он выглядит всегда омерзительно", - сказала Ахеджакова.

Отметим, Ахеджакова неоднократно критиковала действия российской власти в отношении Украины.