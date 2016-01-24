$10 тысяч за поддержку: Ахеджакова рассказала о предложении "подписаться за Кадырова"

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова рассказала, что ей предлагали значительную сумму денег за поддержку главы Чечни Рамзана Кадырова.

По словам актрисы, ей позвонил неизвестный мужчина и назвался сотрудником pr-агентства. Совладельцем указанной компании является телеведущая и генеральный продюсер федерального телеканала "ТВ Матч" Тина Канделаки, пишет Газета.ru.

Мужчина предложил Ахеджаковой поставить подпись под письмом в поддержку Кадырова, однако она отказалась. Позже актрисе снова позвонили и на этот раз предложили 10 тысяч долларов за подпись.

"Я металась, как тигрица по дому и не знала, что мне делать, как дальше быть? Мне просто плохо стало после этого предложения - подписаться за Кадырова, меня чуть инсульт от всей этой ситуации не хватил... Схватилась за сердце, пытаюсь в себя прийти - а он опять звонит. И предлагает за подпись 10 тысяч долларов. Я снова бросила трубку. И что же вы думаете - он еще несколько раз позвонил! Я с такой наглостью еще просто не сталкивалась", - заявила Ахеджакова.

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В компании "Апостол", в свою очередь, заявили, что компания никогда не сотрудничала с Рамзаном Кадыровым и не имеет отношения к сбору подписей в его поддержку.