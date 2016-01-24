$10 тысяч за поддержку: Ахеджакова рассказала о предложении "подписаться за Кадырова"
Артистка утверждает, что чуть не получила инсульт от такого предложения.
Народная артистка РФ Лия Ахеджакова рассказала, что ей предлагали значительную сумму денег за поддержку главы Чечни Рамзана Кадырова.
По словам актрисы, ей позвонил неизвестный мужчина и назвался сотрудником pr-агентства. Совладельцем указанной компании является телеведущая и генеральный продюсер федерального телеканала "ТВ Матч" Тина Канделаки, пишет Газета.ru.
Мужчина предложил Ахеджаковой поставить подпись под письмом в поддержку Кадырова, однако она отказалась. Позже актрисе снова позвонили и на этот раз предложили 10 тысяч долларов за подпись.
"Я металась, как тигрица по дому и не знала, что мне делать, как дальше быть? Мне просто плохо стало после этого предложения - подписаться за Кадырова, меня чуть инсульт от всей этой ситуации не хватил... Схватилась за сердце, пытаюсь в себя прийти - а он опять звонит. И предлагает за подпись 10 тысяч долларов. Я снова бросила трубку. И что же вы думаете - он еще несколько раз позвонил! Я с такой наглостью еще просто не сталкивалась", - заявила Ахеджакова.
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В компании "Апостол", в свою очередь, заявили, что компания никогда не сотрудничала с Рамзаном Кадыровым и не имеет отношения к сбору подписей в его поддержку.