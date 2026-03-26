10 украинцев унизили НАТО, Запад должен проснуться, – аналитик

Запад погряз в самолюбовании и не замечает в Украине жизненно важного стратегического союзника.

Украина сегодня является не только получателем помощи Запада, но и ключевым поставщиком уникального боевого опыта и технологических решений для союзников. Запад должен это осознать. Об этом в авторской статье для War on the Rocks пишет ветеран армии США, военный аналитик Брайан Догерти.

Как пишет автор, показательным стал эпизод во время масштабных учений Hedgehog 2025 в странах Балтии, где небольшая группа украинских военных выступила в роли условного противника. По словам Догерти, всего десять украинцев смогли за короткое время "уничтожить" 17 единиц бронетехники и нанести десятки ударов, фактически выведя из строя два батальона НАТО. Один из командиров, наблюдавших за учениями, подытожил увиденное короткой, но тревожной фразой: "С нами покончили".

Аналитик подчеркивает, что подобные результаты не являются случайностью. По его мнению, Украина за годы полномасштабной войны создала значительно более гибкую и адаптивную систему ведения боевых действий, чем традиционные структуры Альянса.

"В Киеве я разговаривал с закаленными в боях солдатами, которые только что вернулись с Донбасса. Как ветеран морской пехоты, я ожидал общего видения. Вместо этого я почувствовал, что мой опыт "глобальной войны с террором" устарел, в то время как эти люди освоили новый вид войны, совершенно мне чуждый", – вспоминает он свои командировки в Украину.

Особое внимание автор уделяет технологическому прорыву Украины. По его словам, страна ежегодно производит миллионы дронов и внедряет инновации непосредственно на уровне подразделений. Военные сами совершенствуют технику, используя 3D-печать и быструю обратную связь с инженерами. Это позволяет реагировать на изменения на фронте значительно быстрее, чем в системах с централизованными закупками.

Важным элементом преимущества Догерти называет и цифровую платформу Delta, которая объединяет данные разведки, спутниковые снимки и информацию с дронов в режиме реального времени. Именно такие решения, по его словам, позволяют украинским военным действовать быстрее и точнее, чем противник.

Автор также обращает внимание на экономический аспект войны. Украинские разработки, в частности дешевые дроны-перехватчики, могут стоить около тысячи долларов и при этом эффективно противостоять значительно более дорогим системам. Это, как отмечает эксперт, способно "перевернуть экономику изнурительной войны" в пользу партнеров Украины.

В то же время Догерти критикует подход части западных политиков, которые до сих пор воспринимают Украину как объект поддержки, а не как равноправного партнера. "Украина не является бременем или объектом благотворительности. Это самый опытный в боевых условиях и инновационный партнер в западном мире", – подчеркивает он.

По его убеждению, НАТО должно пересмотреть свою политику и активнее интегрировать украинский опыт в собственные программы подготовки. Речь идет, в частности, о привлечении украинских инструкторов к обучению войск Альянса и более широком использовании наработок в сфере беспилотников и искусственного интеллекта.

Подводя итог, аналитик предупреждает: игнорирование потенциала Украины может стать стратегической ошибкой для Запада. Опыт войны против России, полученный дорогой ценой, уже сегодня меняет представления о современных конфликтах. И именно от того, насколько быстро НАТО сможет учесть эти уроки, зависит его готовность к будущим вызовам.

Также мы рассказывали о морских учениях REPMUS/Dynamic Messenger в 2025 году, где украинские силы также продемонстрировали превосходство: в нескольких сценариях "красная" команда под руководством украинцев победила ВМС НАТО, условно потопив даже фрегат союзников.

Вас также могут заинтересовать новости: