Zumwalt считается одним из самых передовых надводных военных кораблей в мире.

Эскадренный миноносец Zumwalt называли дорогостоящей ошибкой из-за огромной стоимости его производства и реактивных снарядов, которые он должен был выпускать. Тем не менее в ВМС США решили использовать такие корабли как платформу для гиперзвукового оружия, что может стать настоящим прорывом, сообщает Associated Press.

Один из трех Zumwalt находится на верфи в Миссисипи. Рабочие установили на него ракетные трубы, заменившие сдвоенные башни от орудийной системы, которая так и не была задействована из-за своей дороговизны. В будущем корабль сможет стрелять гиперзвуковыми ракетами, что значительно повысит его эффективность.

"Это была дорогостоящая ошибка. Но ВМС могли бы вырвать победу из пасти поражения и извлечь из них некоторую пользу, превратив корабли в гиперзвуковую платформу", - заявил журналистам военный аналитик из Института Хадсона Брайан Кларк.

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В агентстве отметили, что за последние 20 лет в США разработали несколько типов гиперзвукового оружия. Помимо этого Россия и Китая в последнее время начали активнее проводить испытания этого вида оружия, что оказало давление на американцев.

Особенностью гиперзвукового оружия является то, что снаряд развивает скорость свыше 5 Махов (около 6125 км/ч). Его дополнительная маневренность еще сильнее затрудняет сбивание, подчеркнули журналисты.

В США разработали программу "Conventional Prompt Strike", которая будет применятся, в том числе, для Zumwalt. Это баллистическая ракета, которая способна выпускать гиперзвуковой планирующий аппарат. Он способен лететь со скорость в семь-восемь раз быстрее скорости звука, прежде чем поразить цель, добавили в агентстве.

Отмечается, что все три Zumwalt оснастят четырьмя ракетными трубами, каждая из которых будет содержать по три ракеты. Это должно помочь сделать корабль стоимостью 7,5 млрд долларов более эффективным.

Эксперты заявили журналистам, что несмотря на критику Zumwalt, это один из самых передовых надводных военных кораблей в мире. Среди его особенностей: электрический привод, угловатая форма для снижения радиолокационной заметности, нетрадиционный волнопробивной корпус и автоматизированная система управления огнем.

В ВМС США поделились, что испытания гиперзвуковой системы на борту Zumwalt планируют провести в 2027 или 2028 году. По данным Бюджетного управления Конгресса, покупка 300 единиц оружия и их обслуживание в течение 20 лет обойдется примерно в 18 миллиардов долларов.

"Эта конкретная ракета стоит больше дюжины танков. Все, что она вам даст - точный неядерный взрыв где-то очень далеко. Стоит ли она этих денег? Ответ в том, что в большинстве случаев ракета стоит намного дороже любой цели, которую вы можете с ее помощью уничтожить", - считает военный аналитик в Вашингтоне Лорен Томпсон.

Контр-адмирал ВМС США в отставке Рэй Спайсер не согласен с этим мнением. По его словам, Штатам не следует уступать своим врагам.

"Они дают возможность кораблям ВМС наносить удары по противнику с расстояния в тысячи километров, за пределами досягаемости большинства вражеских вооружений. Эффективной защиты от них не существует", - заявил он.

Гиперзвуковое оружие - другие новости

Ранее Индия заявила об успешном испытании собственной гиперзвуковой ракеты. Считается, что сейчас серийно гиперзвуковые ракеты производят только Россия и Иран.

Кроме того, в сентябре РФ спустила на воду один из своих самых мощных кораблей, который способен нести "гиперзвуковые" ракеты. На сегодня Военно-морской флот России получил три фрегата проекта 22350.

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