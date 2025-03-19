Европейская комиссия представила детали новой оборонной инициативы ЕС SAFE, по которой страны-члены будут иметь доступ к кредитам на 150 млрд евро. Деньги должны быть использованы в первую очередь на компоненты оружия, которые изготовлены в Евросоюзе и Украине. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, цитирует "Радио Свобода".
"Мы должны многому научиться из опыта украинского поля боя. Мы должны быть в состоянии разрабатывать оборонительные системы для Украины, а также совместно с ней", - отметила она.
Каллас отметила, что во время оборонной инициативы от Еврокомиссии также были учтены недавние новые предложения, касающиеся поддержки Украины.
"В частности дополнительные боеприпасы - не менее двух миллионов в год, а также средства противовоздушной обороны и беспилотники, а также обучение и оснащение украинских бригад. Это также включает непосредственную поддержку оборонной промышленности Украины, а также расширенный доступ к космическим услугам. Новый инструмент SAFE, предложенный Еврокомиссией, поддержит эти амбиции", - добавила чиновница.
В "Радио Свобода" напомнили, что проект коммюнике саммита лидеров ЕС, который состоится 20 марта в Брюсселе, предусматривает, что Евросоюз будет продолжать финансовую и военную помощь Украине. Также блок поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ и настаивает, что РФ должна показать "настоящую политическую волю для завершения войны".
Украина и ЕС - последние новости
Ранее издание Politico сообщало, что Северная Европа призывает ЕС ускорить процесс вступления Украины. В частности, чиновники из Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литвы и Эстонии призвали Брюссель разработать "конкретные предложения относительно того, как решительно продвигать процесс вступления Украины".
В то же время будущий канцлер Германии, лидер ХДС Фридрих Мерц заявил, что его страна планирует выделить новый пакет помощи Украине. По его словам, решение будет принято не позднее следующей недели.