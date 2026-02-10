Украина вынуждена продавать оружие во время войны: Reuters раскрыло все нюансы

Экспорт отечественной оборонной продукции позволит стране получить необходимые средства в условиях технологической гонки с Россией.

Украина открывает экспорт оружия собственного производства, что является способом заработать на военной технологической гонке против России и получить остро необходимые средства.

Четырехлетняя война спровоцировала бум в оборонном секторе: по оценкам отраслевых ассоциаций, в Украине насчитывается более тысячи производителей оружия и военной техники, пишет Reuters. Большинство из них – небольшие частные компании, основанные после российского вторжения в 2022 году.

Поскольку компании спешили создавать новые системы вооружения и способы противодействия им, оборонный сектор рос быстрее, чем способность правительства закупать его продукцию. Это вынудило Киев искать финансирование у союзников для оплаты внутренних закупок. Украинские производители, многие из которых зарекомендовали себя успешным применением техники на поле боя, надеются воспользоваться историческим ростом оборонных расходов в Европе, вызванным крупнейшей войной на континенте с 1945 года, пишет СМИ.

Украинские технологии усиливают оборону Европы

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в 2026 году по всей Европе будут открыты 10 "экспортных центров" украинского оружия, добавив, что БПЛА станут одной из статей экспорта. "Сегодня безопасность Европы строится на технологиях и на дронах. Все это будет базироваться в основном на украинских технологиях и украинских специалистах", – заявил он.

Союзники Украины выразили заинтересованность в изучении ее военного опыта и технологических инноваций для укрепления собственных вооруженных сил, многие из которых были ослаблены десятилетиями низких расходов на оборону.

С начала войны украинские производители оружия не могли получить разрешение правительства на экспорт своей продукции. Некоторые жаловались, что правила государственных закупок вооружений в Украине слишком бюрократизированы, содержат жесткие ограничения по расходам и потолок прибыли, что ограничивает их возможность привлекать капитал для расширения и разработки новых продуктов.

Интерес к дронам и системам РЭБ

Зеленский заявил, что производство украинских дронов в Германии начнется в феврале, в дополнение к тем, что уже строятся в Великобритании в рамках совместной производственной инициативы. При этом, он не назвал компании, участвующие в процессе.

Игорь Федирко, гендиректор "Технологических сил Украины" (объединение производителей), сообщил изданию, что международные покупатели больше всего интересуются дронами, а также системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые глушат связь беспилотника с пилотом на земле. По его словам, наибольший интерес вызывают морские дроны, БПЛА, используемые для сброса малых бомб, дроны-перехватчики, а также беспилотники, управляемые по оптоволоконному кабелю, что делает их сигнал неуязвимым для глушения.

С 2022 года дроны полностью изменили способы ведения войны в Украине: от первоначального мелкомасштабного использования до миллионов единиц, произведенных каждой стороной в прошлом году.

В бюджете Украины на 2025 год было выделено 775 миллиардов гривен (18 миллиардов долларов) на дроны отечественного производства, и эта сумма была увеличена за счет средств союзников Киева. БПЛА сейчас ответственны за большинство ударов по вражеским целям, а их повсеместное присутствие превратило полосу шириной до 20 километров по обе стороны линии фронта в так называемую "зону смерти" (kill zone), где нахождение на открытой местности в течение нескольких минут может быть достаточным для поражения дроном.

Ранее УНИАН сообщал, что уже в ближайшие дни ожидается запуск мощностей в Германии. С середины февраля там начнется производство украинских БПЛА. "Я приму первый дрон", – отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, мы также рассказывали, что экспорт оружия поможет покрыть дефицит финансирования нового производства. "Есть четкие объемы, что нужно нашей армии до конца года, также что нужно на следующий год и что должно быть у нас на складах для защиты, поддержания достаточной нашей силы", - отметил Зеленский. Все это проанилизировано, чтобы понимать, какое количество продукции можно будет продать.

