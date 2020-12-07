Продолжительность первого полета составила около получаса.

Корпорация AVIC приступила к летным испытаниям беспилотного палубного вертолета AR-500B, первого аппарата такого класса, разработанного в Китае.

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Отмечается, что во время первого полета, продолжительность которого составила около получаса, аппарат выполнил взлет, висение, несколько маневров и посадку. Состоявшиеся проверки признаны успешными.

Палубные беспилотные вертолеты на флоте: задачи

Подобные летательные аппараты призваны выполнять несколько задач: расширение разведывательных возможностей кораблей, поисково-спасательные операции.

Благодаря небольшим палубным беспилотным вертолетам у флота появляется возможность оснастить беспилотниками небольшие корабли без внесения в их конструкцию серьезных изменений.

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Автор: УНИАН