Корпорация AVIC приступила к летным испытаниям беспилотного палубного вертолета AR-500B, первого аппарата такого класса, разработанного в Китае.
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Отмечается, что во время первого полета, продолжительность которого составила около получаса, аппарат выполнил взлет, висение, несколько маневров и посадку. Состоявшиеся проверки признаны успешными.
Палубные беспилотные вертолеты на флоте: задачи
Подобные летательные аппараты призваны выполнять несколько задач: расширение разведывательных возможностей кораблей, поисково-спасательные операции.
Благодаря небольшим палубным беспилотным вертолетам у флота появляется возможность оснастить беспилотниками небольшие корабли без внесения в их конструкцию серьезных изменений.
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