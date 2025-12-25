Снег будет идти по всей территории Украины, кроме крайнего запада.

В Украине погода 26 декабря будет по-настоящему зимней. Хотя морозы несколько ослабнут, однако усилится ветер, который будет вызывать метели. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

"Атмосферные фронты с севера обусловят облачное небо, в ночные часы в северных, большинстве восточных и центральных областей, а днем по всей территории Украины, кроме крайнего запада, снег. Вместе с этим на дорогах будет образовываться гололедица", - отметили синоптики.

По их данным, воздушные потоки будут двигаться с северо-запада со скоростью в пределах 7-12 м/с, ночью в северных областях, а днем по всей Украине, кроме Закарпатья, ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, что будет обусловливать метели.

"Что касается температурного фона, то за счет увеличения облачности мороз несколько ослабеет, таким образом ближайшей ночью ожидаем в пределах -4...-9 градусов, в Карпатах и на Прикарпатье - до 13 градусов мороза, зато дневные максимумы по всей территории страны будут достигать 0...5 градусов мороза", - сообщили в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве и области

В пятницу на территории Киевской области и столицы будет облачно, ночью будет идти умеренный, днем небольшой снег. На дорогах прогнозируют гололедицу.

"Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, метель. Температура по области ночью 4...9° мороза, днем 0...5° мороза; в Киеве ночью 6...8° мороза, днем 0...2° мороза", - рассказали синоптики.

Погода в Украине

Ранее УНИАН рассказывал, когда в Украине будет пик холодов. По прогнозу синоптика Виталия Постриганя, на Рождество, 25 декабря, ожидается кульминация холода, а 26 декабря ныряющий циклон с северо-востока ослабит морозы, принесет снег и сильный ветер опасных значений.

Также мы писали, какая будет погода на Новый год. По словам начальницы отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Натальи Голени, 31 декабря и 1 января ожидается зимняя погода ночью с морозом. Кроме того, она спрогнозировала, что с 26 декабря по 1 января временами будет выпадать небольшой и умеренный снег.

