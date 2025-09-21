Дрон разработан для ударов по вражеским целям на дистанциях до 2100 км.

Украинский производитель беспилотников Warbirds of Ukraine на виставке Brave1 Defense Tech Valley 2025 представил новый дальнобойный ударный дрон-камикадзе под названием Zozulya. Как сообщается на сайте разработчика, беспилотник разработан для глубоких ударов по вражеским целям на дистанциях до 2100 км.

Крейсерская скорость беспилотника - 130 км/ч, а максимальная - 180 км/ч. БПЛА может нести боевую часть от 10 до 50 кг в зависимости от расстояния. Если на 2100 км Zozulya может забросить от 10 до 15 кг боевой части, то с максимальной БЧ в 50 кг дрон работает на расстояние до 1100 км.

Как пишет "Оборонка", дрон оснащен системой визуальной навигации и имеет систему противодействия враждебному спуфингу. В полетном контроллере самолета разработчики использовали инерционную систему собственной разработки, которая в отсутствие GPS в течение длительного времени избегает больших отклонений от курса.

Видео дня

Стоимость беспилотника составляет около 40 тысяч долларов. Zozulya уже получила кодификацию Министерства обороны Украины и активно закупается для ВСУ. На сегодняшний день компания изготовила около 100 этих БПЛА, и они уже применялись в боевых условиях - для ударов по объектам на оккупированных территориях.

Украинские дроны - новости

Ранее во Львове представили новый подводный украинский дрон TOLOKA, он способен преодолевать расстояние в 2000 км и перевозить до 5 тонн груза.

Также ранее украинская компания Fire Point, которая уже производит дальнобойные ракеты "Фламинго", представила ударный беспилотник в классе "middle strike".

Вас также могут заинтересовать новости: