Певица испытывает чувства к человеку, которого знает уже много лет.

Украинская певица и автор песен Мария Бурмака призналась, что сейчас находится в романтических отношениях, однако не хочет делать их публичными.

В комментарии проекту "Наедине с Гламуром" артистка рассказала, что в ее жизни есть любимый и любящий человек, но афишировать свое личное она не спешит. По словам Бурмаки, в ее творческой жизни были разные этапы, однако именно сейчас она хочет поберечь эту часть жизни от других:

"Люди, находящиеся рядом с теми, кто на сцене, не всегда подписываются на то, чтобы быть на глазах публики, чтобы их обсуждали. И когда тебе 20-30 лет, то кто-то, может, получает удовольствие от этого. А когда тебе чуть больше и этому человеку чуть больше, то он не любит публичности. Поэтому я с уважением отношусь к мужчине, которого очень ценю. И его выбор тоже ценю".

Мария добавила, что по той же причине не очень часто рассказывает о своей взрослой дочери Ярине - девушка сама заявила матери, что "на это не подписывается". Говоря о своем избраннике, певица отметила, что много лет назад они уже встречались.

"Потом как-то нас жизнь развела. Сейчас нам просто хорошо вместе. И просто, знаете, очень важно, когда человек тебя понимает, когда человек тебя любит и это чувствуешь. И человек, который является свидетелем твоей жизни, которому не надо что-то рассказывать, которого ты знаешь давно и можешь сказать: "А помнишь?" И вы это помните... Это не звезда, не человек какой-то такой профессии, о которой все знают", - отметила она.

На вопрос, можно ли ожидать в будущем свадьбы, артистка сказала, что не хочет снова проживать "этот опыт", поэтому вряд ли станет невестой:

"Честно говоря, думаю, что брак не для меня в принципе. То есть это уже совсем другое. Но с этим мужчиной я познакомилась более 20 лет назад. Он тогда жил в Канаде. Он украинец. Сейчас он находится в Украине, но не в Киеве. Мы не так часто видимся, но мы очень хорошо друг друга понимаем".

Как известно, первым мужем Марии Бурмаки был продюсер Дмитрий Небесийчук, они поженились в 1993 году. В браке у пары родилась дочь Ярина, но впоследствии отношения дали трещину. В 2003 году пара разошлась.

