В сети обсуждают, что Дзидзьо впервые стал отцом: его кума ответила

Ходят слухи, что у артиста родилась двойня.

Известная украинская певица Оля Цибульская отреагировала на слухи о том, что ее кум, артист Дзидзьо (настоящее имя - Михаил Хома), впервые стал отцом, пишет ТСН.

По ее словам, об этом нужно спрашивать у самого шоумена. На соответствующий вопрос исполнительница ответила так:

"Ничего не знаю, надо у Михаила спрашивать. Знает один Бог и Дзидзьо, и больше никто. У меня есть привычка не лезть в личную жизнь мужчин, которых я люблю".

Дзидзьо же слухи о своей личной жизни не комментирует, каких-либо подробностей в последнее время он не раскрывал.

Тем временем в сети обсуждают не только то, что артист стал отцом, а и появление у него двойни.

Напомним, как писал УНИАН, 20 ноября Дзидзьо исполнилось 42 года.

Летом текущего года его бывшая супруга, украинская певица SLAVIA впервые стала мамой. Она родила сына от бизнесмена Андрея Павлюка. Мальчик получил имя Лев.

"Мы стали счастливыми родителями. 8 июня, через сутки после свадьбы, у нас родился сын. Вес мальчика - 3 345 г, рост - 52 см", - делилась исполнительница с поклонниками.

