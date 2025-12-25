На ПК бесплатно раздают специальное издание культовой игры, но нужно поспешить

Вечером 26 декабря магазин запустит раздачу другой игры.

В цифровом магазине Epic Games Store продолжается новогодняя бесплатная раздача. Сегодня в свою библиотеку можно добавить Disco Elysium: The Final Cut.

Disco Elysium вышла в 2019 году и с тех пор регулярно попадает в разные топы "лучших игр". По жанру это RPG, но довольно необычная: в ней нет боевой системы, а геймплей полностью построен на текстах, диалогах и внутренних монологах. Игра рассказывает о странном разрушающемся мире, на который мы смотрим глазами алкоголика-детектива.

The Final Cut – дополненное издание игры с полной озвучкой, новыми квестами, персонажами и музыкой. По словам авторов, это лучшая версия игры – "такая, какой она всегда задумывалась". В Steam у проекта больше 100 000 отзывов – положительных из них 92%.

Акция продлится сутки – до 26 декабря 18:00 по Киеву. В это время откроется доступ к следующей бесплатной игре, которую пока что не называют.

Этим летом Disco Elysium вышла на Android. Речь идет не о прямом порте с ПК и консолей, а переосмысленной версии: с тем же сюжетом и знакомыми механиками, но адаптированной под вертикальный формат.

Напомним, в Steam прямо сейчас проходит масштабная зимняя распродажа со скидками до 95%. УНИАН собрал топ-10 хороших игр, которые можно купить дешевле 100 грн.

