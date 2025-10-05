Власти Беларуси сообщили буквально о нескольких случаях пересечения беспилотниками воздушного пространства страны.

По мнению расследователей, Беларусь является второй страной в мире после Украины, которая больше всего страдает от российских боевых беспилотников, пишет Радио Свобода.

Если европейские страны лишь недавно начали фиксировать единичные случаи залетов беспилотников на их территорию, то по данным белорусской службы Радио Свобода, небо в Беларуси перестало быть "мирным" более года назад.

Приводятся данные, что за последние 14 месяцев в воздушном пространстве Беларуси было зафиксировано около 700 беспилотников, которые летели с территории Украины или России. Всего за 2024 год мониторинговый проект "Белорусский гаюн" насчитал 395 беспилотников на территории Беларуси.

Видео дня

В июле прошлого года на территорию Беларуси начали залетать первые беспилотники. Отмечается, что три дня подряд их траекторию отслеживали украинские и белорусские мониторинговые каналы. С тех пор российские беспилотники залетают в Беларусь почти регулярно. Чаще всего это совпадает с массированными воздушными атаками на Украину.

Издание отмечает, что власти Беларуси скрывают информацию об этих инцидентах, не говоря людям об опасности во время таких пролетов. В материале говорится, что с начала полномасштабной войны России против Украины белорусские власти сообщили буквально о нескольких из семисот возможных полетов дронов на территорию Беларуси.

Мониторинговые каналы, которые отслеживают полеты дронов в Беларусь, сообщили, что один из дронов даже пролетел 350 км - в Витебскую область. Также был случай, когда беспилотник упал и взорвался в Октябрьском районе Гомельской области.

Более того, 29 августа 2024 года произошел первый вероятный случай, когда белорусский истребитель сбил на юге Гомельской области российский дрон-камикадзе, еще известный под названием "Шахед".

"Более трехсот нарушений государственной границы нашей страны. Это в основном беспилотные летательные аппараты, которые нарушают границу, к сожалению, на южных рубежах, потому что там сложная ситуация", - сказал командующий Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Беларуси Андрей Лукьянович 16 августа 2025 года в интервью газете "СБ - Беларусь сегодня".

Издание указывает, что руководитель отдела Национального института стратегических исследований в Украине Алексей Ижак считает, что все дроны, которые залетают на территорию Беларуси и стран НАТО являются российскими.

"Есть более-менее четкое правило: пока Беларусь не использует собственные войска в этой войне и не предоставляет территорию для очевидного нападения на Украину или страны НАТО, она считается нейтральной страной. И никто Беларусь не будет трогать", - сказал Ижак в интервью Белорусской службе Радио Свобода.

Белорусские журналисты выяснили, что беспилотники попадают на территорию Беларуси несколькими путями. Во-первых, они могут быть так называемыми "транзитными".

"Через Брагинский и Лоевский районы российские "Шахеды" (боевые дроны - прим. ред) и "Герберы" (муляжи - прим. ред) "срезают" путь к целям в Украине", - говорится в статье.

Бывают случаи, когда дроны определенное время летят вдоль белорусско-украинской границы, а затем направляются к целям в Украине. В обоих случаях это могут быть пролеты дронов над территорией Беларуси, согласованные между российскими и белорусскими военными.

Также в воздушное пространство Беларуси попадают дроны, которые сбиваются с курса украинскими системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По словам Ижака, такие БПЛА имеют четкую траекторию: беспилотник начинает кружить и делать странные движения.

Издание отмечает, что есть десятки сообщений о падении, взрывах или сбивании беспилотников белорусскими самолетами. Однако, в большинстве случаев, беспилотники, которые пересекают полтиряний пространство Беларуси, военные не сбивают.

"Все сводится к политическому решению. Если бы было решение сбить как можно больше, даже при имеющемся количестве сил и средств (белорусской - прим. ред) ПВО, они, скорее всего, сбивали бы больше", - высказал мнение израильский военный эксперт Давид Гендельман в интервью Белорусской службе Радио Свобода.

Украина и Беларусь: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о якобы наличии "очень хорошего предложения" по урегулированию войны в Украине. Зеленский заявил, что у Лукашенко нет понимания реального положения дел, потому что он живет в собственном мире, который построил три десятилетия назад. Но, добавил президент Украины, в Минск иногда приезжает российский диктатор Владимир Путин и "два старых деда" там болтают.

Также мы писали, что Лукашенко пригрозил странам НАТО, что если они попытаются сбивать российские самолеты, то получат "мгновенный ответ". Он добавил, что считает такие планы НАТО "непродуманными и глупыми", и заявил, что "так действовать нельзя". Примечательно, что белорусские самолеты в инцидентах с нарушением воздушного пространства НАТО не замечены.

Вас также могут заинтересовать новости: