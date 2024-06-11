В лабораториях и на испытательных полигонах лазеры успешно уничтожают мишени еще с 1970-годов. Но в реальном бою такого до сих пор никому не удавалось.

После полувека сплошных неудач Пентагону, вероятно, удалось создать боевой лазер, который действительно работает. Как пишет Forbes, лазер армии США впервые сбил беспилотник в боевых условиях.

В начале мая начальник отдела закупок армии США Даг Буш сказал изданию, что американским военным удалось сбить беспилотник с помощью лазера в боевых условиях. Но теперь официальные представители Пентагона отказываются публично подтверждать или опровергать эту информацию.

Автор публикации пообщался с Джонатаном Манимейкером, генеральным директором компании BlueHalo, производителем военного лазера LOCUST, который "начали эксплуатировать" за рубежом в ноябре 2022 года. Он тоже не стал что-то подтверждать или опровергать, но признался, что солдаты, которые использовали этот лазер, "выразили личную благодарность за защиту, которую он предоставляет".

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Как отмечает Forbes, Пентагон хотел превратить лазер в оружие сразу, как эта технология была изобретена. "Казалось, лазер был именно тем, что искали военные. В 1962 году, всего через два года после первой лабораторной демонстрации лазера, проект Пентагона Defender уже имел целью сбивать советские ракеты", - пишет издание.

Уже в 1973 году преемник Defender сбил беспилотник-мишень на авиабазе Кертленд в Нью-Мексико, но технологию так и не удалось превратить в практическое оружие. После этого успешную работу боевых лазеров демонстрировали еще не раз в рамках различных проектов, но ни разу аппарат не удавалось сделать пригодным к использованию в реальных условиях.

Военные США сейчас имеют примерно 31 различную программу боевых лазеров. Несколько из них сейчас действительно стоят на боевом дежурстве для защиты американских войск и кораблей от небольших беспилотников, которые используют йеменские хуситы и повстанцы в Ираке. О некоторых из них уже известно, что они получили плохие отзывы.

Например, солдаты раскритиковали систему противовоздушной обороны малой дальности Directed Energy Maneuver, установленную на боевой машине Stryker, за "значительные расхождения между результатами в лаборатории и тестового полигоне и фактическим тактическим развертыванием".

"Язык, который использовали солдаты в отношении этих "расхождений", мог быть менее тактичным", - добавляет Forbes.

Как пояснил автору статьи вышеупомянутый производитель лазера LOCUST, для использования в боевых условиях не так важна номинальная мощность лазера, как способность правильно сфокусировать его лучи на цель.

"Что отличает LOCUST от других лазеров, так это то, что мы имеем первоклассные средства фокусировки, наведения и управления лучом", - говорит Манимейкер и добавляет, что большая мощность является лишь попыткой компенсировать плохую точность фокусировки.

Как отмечает Forbes, лазеры с бесконечным боезапасом и низкой ценой за выстрел являются идеальным средством противодействия дешевым, но смертоносным беспилотникам.

"Учитывая, что на горизонте кишит беспилотниками - только Украина планирует построить два миллиона беспилотников в этом году - тактические лазеры, вероятно, будут становиться все более важными для выживания сухопутных сил. Приятно знать, что они наконец-то работают", - резюмирует издание.

Армия США ищет противодействие беспилотникам

Как писал УНИАН, в армии США поняли, что являются беззащитными перед дронами, и спешно ищут выход. Технология уже есть - мобильные ЗРК малого радиуса действия на базе легкого БТР или даже бронеавтомобиля. Но проблема в том, чтобы быстро изготовить их в достаточном количестве.

Параллельно Пентагон переходит на модернизированные образцы бронетехники, которая может самостоятельно защищаться от беспилотников и ракет ПТРК. Речь идет о системе Iron Fist - что-то вроде бортовой мини-ЗРК, которой оснащаются новые версии БМП Bradley.

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