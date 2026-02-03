Две страны приобретут системы противовоздушной обороны для Украины, - Reuters

Эти государства оказывают Украине военную и гуманитарную помощь с первых дней полномасштабного российского вторжения.

Швеция и Дания совместно закупят системы противовоздушной обороны для Украины на 2,6 млрд шведских крон (290 млн долларов), чтобы помочь ей отражать российские атаки.

Об этом сообщает Reuters. Известно, что Швеция выделит 2,1 млрд крон (примерно 235,9 млн долларов, – ред.) на системы противовоздушной обороны Tridon. Их разработала компания BAE Systems Bofors.

В то же время Дания выделит около 500 млн крон (около 56,1 млн долларов, – ред.), сказал министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Видео дня

"Это означает, что Украина может создать батальон противовоздушной обороны, если она этого пожелает. Эта закупка не только поддерживает Украину на поле боя дополнительным материалом, но и укрепляет наши производственные мощности в Швеции", – пояснил он.

В материале отмечается, что Швеция и Дания оказывают Украине военную и гуманитарную помощь с первых дней полномасштабного российского вторжения.

Системы Tridon – характеристики

Система Tridon – это шведская мобильная зенитно-артиллерийская установка малой дальности, созданная компанией BAE Systems Bofors. Ее представили в 2024 году как высокоэффективное и относительно экономное решение по борьбе с массовыми воздушными угрозами.

Это модульная система, которая обычно монтируется на грузовик. Она также может интегрироваться с радарами (например, Saab Giraffe 1X с дальностью обнаружения до 75 км).

В основе этой системы 40-мм автоматическая пушка Bofors 40 Mk4. Она использует программируемые снаряды, которые могут подрываться рядом с целью (дистанционный подрыв). Пушка может выдавать темп до 300 выстрелов в минуту.

Дальность поражения составляет до 12-12,5 км в зависимости от цели и типа снаряда. Система может работать по дронам, ракетам, самолетам и вертолетам, а также по бронетехнике.

Оружие для Украины – другие новости

Шведские истребители JAS 39 Gripen, которые рассчитывает получить Украина, могут оснастить важным вооружением. Речь идет об одной из лучших ракет Европы в классе "воздух-воздух" – "Метеор".

Между тем в США провели боевые испытания перспективной крылатой ракеты Rusty Dagger, которая разрабатывается для Украины в рамках программы ERAM. Ее снабдили реальной боевой частью – новинка с высокой точностью поразила заданную цель.

Вас также могут заинтересовать новости: