Появление "Посейдона" в сериале Netflix "Дипломат" предоставило Кремлю возможность, которой он не мог не воспользоваться.

Россия в прошлом месяце провела испытания подводной торпеды "Посейдон" с ядерной энергетической установкой, и время для этого было выбрано неслучайно, пишет Forbes. Аналитики обратили внимание, что заявление Кремля о недавних испытаниях "Посейдона" появилось менее чем через две недели после выхода третьего сезона оригинального сериала Netflix "Дипломат", в котором упоминается именно это оружие.

Почему испытания проводились именно сейчас

"Посейдон" способен действовать на глубине до 1000 метров и развивать скорость более 100 узлов, что затрудняет его обнаружение и ещё более затрудняет перехват, а его потенциальная мощность может достигать 100 мегатонн.

В российских СМИ высказывались предположения, что заявление об испытаниях "Посейдона" было призвано гарантировать соблюдение Соединенными Штатами условий Договора СНВ-3 о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Однако всего через несколько дней после того, как Путин объявил об испытании "Посейдона", президент Дональд Трамп объявил о возобновлении Соединенными Штатами испытаний ядерного оружия после более чем тридцатилетнего перерыва.

"Дипломат" и "Посейдон"

Как отмечает геополитический аналитик Ирина Цукерман из аналитической компании Scarab Rising, неизвестно, было ли это совпадением или расчётом, но испытания произошли как раз в тот момент, когда внимание всего мира было приковано к новому сезону сериала Netflix "Дипломат" и фильму "Дом динамита", сюжеты которых построены вокруг несанкционированного ядерного взрыва.

Появление "Посейдона" в "Дипломате" предоставило Кремлю возможность, которой он не мог не воспользоваться, говорит она. По сюжету американцы тайно извлекли российский ядерный дрон "Посейдон" из вышедшей из строя подводной лодки, которая сломалась примерно возле побережья Великобритании.

"Даже если совпадение и было случайным, кремлёвские медиа-агентства уже превратили его в инструмент влияния, вплетая западную поп-культуру в свою риторику", – говорит Цукерман.

Она добавила, что ядерное испытание имеет военное значение, но его психологический резонанс сильнее. Популярный телесериал вывел супероружие в массовый оборот, и вскоре после этого Путин ясно дал понять, что оно реально.

"Проводя испытание в момент повышенного кинематографического внимания, Кремль стирает грань между воображением и запугиванием. Это подпитывает атмосферу… неизбежности, изображая Россию как непредсказуемую силу, которую западная аудитория уже привыкла бояться".

Теперь Москве не нужно создавать новую пропаганду; ей достаточно лишь повторять то, что уже было драматизировано массовой культурой, добавила Цукерман.

Торпеда "Посейдон" - новости

Ранее Путин похвастался, что мощность "Посейдона" якобы значительно превышает мощность российской межконтинентальной ракеты "Сармат".

Военный эксперт Иван Ступак отмечал, что заявления Путина об испытаниях "Посейдона" рассчитаны не на Украину. В первую очередь это угроза Британским островам. Он отметил, что "Посейдон" достигает в длину несколько десятков метров и может плавать в мировом океане достаточно долго. Эксперт подчеркнул, что для Украины это оружие не является угрозой, так как оно к нам не доплывет.

