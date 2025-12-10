Технология дронов имеет решающее значение для Украины в войне против РФ.

Будущее военного дела будет заключаться в том, чтобы один солдат мог управлять огромными роями дронов, которые могут работать вместе автономно. Такой прогноз сделал генеральный директор украинской оборонной компании Ark Robotics Ачи, передает Business Insider.

По его словам, переход от одного дрона на пилота к одному пилоту, который управляет многими, является "своеобразной предпосылкой успеха в тотальной войне дронов, которая приближается к нам всем".

С системой "один пилот - один дрон" единственным способом увеличить парк дронов является увеличение количества операторов.

"Это просто нереально. Производство дронов можно увеличить гораздо больше, чем количество пилотов", - объяснил Ачи, используя псевдоним из соображений безопасности.

Что известно об Ark Robotics

Ark Robotics разрабатывает автономных роботов, которые используются более 20 украинскими бригадами, а также создает систему, благодаря которой тысячи воздушных дронов и наземных роботов, смогут сотрудничать с минимальным вмешательством человека. Сейчас компания работает над тем, чтобы один оператор мог управлять многими дронами.

Потребность в массовом использовании дронов

Российское вторжение в Украину сопровождалось использованием большего количества дронов, чем любой другой конфликт в истории, а их возможности быстро совершенствовались. Поэтому Запад обращает внимание на это, размышляя над тем, что может понадобиться, ведь опасается, что РФ может начать войну с НАТО.

"Технология дронов имеет решающее значение для Украины, которая значительно уступает России по численности войск, поскольку она обеспечивает массовое преимущество. Но один дрон на оператора не дает даже близко такого преимущества, которое может дать рой. А уменьшение участия человека и переход к автономности могут ускорить боевые действия. Вот почему интерес к технологии роев стремительно растет", - подчеркивают в BI.

Пока нет подтвержденных случаев использования больших, полностью автономных роев дронов, которые могут действовать без значительного человеческого надзора на фронте, однако это точно изменило бы правила игры.

В то же время боевая система, над которой работает Ark, называется Frontier, и еще находится на стадии прототипа, а также является одним из многих примеров усилий, прилагаемых в Украине. В правительстве страны заявляют, что государство активно продвигает эту технологию, однако но "эти системы также только начинают развиваться", добавил Ачи.

Урок как для Запада, так и для Украины

В свою очередь западные чиновники, эксперты по вопросам обороны и представители отрасли предостерегают, что для противодействия российскому стилю ведения войны военным нужны большие объемы дешевого оружия, которое быстро изготавливается, а не ограниченные запасы высокотехнологичных систем, разработанных в течение десятилетий и произведенных в течение многих лет.

Поэтому рои дронов становятся ключевым элементом такого вида войны.

Запад начинает действовать

Пока нет гарантии, что дроны будут играть такую же роль в войне с участием Запада, как в Украине, ведь зависимость страны от них связана с дефицитом другого вооружения и недостатками в обороноспособности.

Однако многие чиновники все равно предупредили, что Запад нуждается в гораздо большем количестве дронов и средств противодействия БпЛА, среди которых и системы роев.

В то же время министр обороны Швеции Пол Йонсон рассказал для Business Insider, что его страна определила необходимость в роях БпЛА, наблюдая за этой войной, и что она поспешила разработать технологию, которая позволит одному солдату автономно управлять до 100 дронов.

"Однако до сих пор нет широких инвестиций НАТО в эти возможности и нет четкого представления о том, когда - и вообще - они могут быть внедрены. Многие чиновники альянса предупреждают, что уроки не учитываются достаточно быстро и что производство вооружения остается слишком медленным. Также непонятно, насколько автономными будут будущие системы", - подчеркивают в материале.

Также гендиректор Origin Robotics, производителя дронов в Латвии, Агрис Кипурс заявил, что автономность необходима для обороны НАТО, особенно для меньших государств-членов, граничащих с Россией.

"Странам НАТО нужны масштабируемые решения. В нашем случае именно автономность позволяет нам масштабироваться. Мы не имеем достаточного количества пехоты", - пояснил он.

По словам Ачи, он хочет, чтобы Европа не только училась у Украины и догоняла ее лидерство в области дронов, но и думала о будущем. Он добавил, что Европа "имеет время", по сравнению с Украиной, которая борется за выживание.

Дроны на войне в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, в Украине практикуют уникальный способ доставки дронов на фронт. Теперь их не хранят на складах, а сразу отправляют на фронт украинским военным.

"Складов больше нет. Военные части могут заказывать дроны или наземных роботов на веб-сайте под названием blockchain defense. Он похож на Amazon. Они просто заказывают напрямую у производителя, и доставка осуществляется непосредственно от производителя до воинской части на поле боя", - пояснила глава волонтерской группы Dignitas Ukraine Люба Шипович.

В то же время BILD сообщал, что Украина расширяет применение боевых дронов с ИИ. В издании отметили, что система способна идентифицировать и отслеживать сразу несколько целей. Однако оператор может указывать приоритетные цели, что снижает нагрузку на него, однако не лишает контроля над ситуацией.

