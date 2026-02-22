'Не хотят воевать': Уиткофф назвал причину торможения мирного соглашения Украины и РФ

Уиткофф считает, что руководству России и Украины трудно договориться о завершении войны.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф убежден, что ни Украина, ни Россия не хотят воевать друг с другом. Впрочем, заключение мирного соглашения пока затягивается.

"Кажется, они не очень хотят воевать друг с другом, и я не думаю, что они этого хотят " , – отметил Уиткофф в интервью Fox News.

Он также добавил, что на уровне руководства обеих стран "трудно завершить заключение соглашения". Это осложняет перспективы быстрого прекращения боевых действий.

Видео дня

"Я думаю, что на уровне руководства им трудно завершить заключение соглашения", – добавил Уиткофф.

Уиткофф о переговорах – последние новости

Как рассказал Уиткофф в этом же интервью, он рассчитывает на хорошие новости по Украине и РФ уже в ближайшие недели.

Он заявил, что предложения, которые он и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер вынесли на обсуждение, приведут к встрече украинского президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Вас также могут заинтересовать новости: