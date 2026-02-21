Православный праздник сегодня называют в народе Маврикиев день.

22 февраля по новому церковному календарю вспоминают мучеников Апамейских - Маврикия и еще 70 воинов, которые пострадали за веру. Кроме того, на эту дату в нынешнем году приходится Неделя сыропустная, известная как Прощеное воскресенье - особый день перед началом Великого поста, когда принято просить прощения и примиряться с близкими. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах дня, а также какой сегодня праздник церковный отмечают верующие по старому стилю.

Православный праздник сегодня по новому стилю

22 февраля по новому церковному календарю православные чтят память мучеников Маврикия и 70 воинов, пострадавших за христианскую веру в IV веке. В староцерковном календаре день их памяти приходится на 7 марта.

Святой Маврикий жил на рубеже III-IV веков в сирийском городе Апамее. Он был военачальником, но при этом тайно исповедовал христианство. Во время гонений на верующих об этом узнали и Маврикия вместе с сыном вызвали на суд. Там от них потребовали отречься от веры, однако те отказались.

Семьдесят воинов поддержали своего военачальника и разделили его участь: все они подверглись жестоким пыткам, а затем, по преданию, их обмазали медом и оставили на болоте, где мучения продолжались десять дней.

Мучеников похоронили с почестями, частицы их мощей сегодня хранятся на Кипре.

***

Кого еще почитают сегодня по новому стилю:

священномученика Папия, епископа Иерапольского;

обретение мощей мучеников, которые в Евгении;

преподобного Фаласия, Лимния, Варадата, пустынников Сирийских;

преподобного Афанасия, исповедника.

***

На 22 февраля в этом году приходится Неделя сыропустная, или Прощеное воскресенье. В этот день вспоминают изгнание Адама из рая и просят прощения друг у друга. С завтрашнего дня начинается Великий пост, который продлится до праздника Пасхи, 12 апреля.

Церковный праздник сегодня в старом календаре

По юлианскому календарю в эту дату вспоминают мученика Никифора Антиохийского - ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и его традициях.

Обычаи дня, что можно и чего нельзя делать сегодня

В этот день верующие обращаются к святым с молитвами о силе, терпении и помощи в жизненных испытаниях. Также просят о здоровье и благополучии семьи.

Одна из традиций Прощеного воскресенья, как уже вспоминали - нужно попросить прощения у каждого, с кем были в ссоре и самому простить своих обидчиков. Этот день напоминает, что духовно все едины: каждый предстанет перед Богом за свои поступки, а удерживать обиду внутри нет смысла. Прощение облегчает душу и положительно влияет на психику и тело, а отказ простить несет двойной груз обиды, создает привязки к прошлому, мешает жить настоящим и загрязняет душу.

В народе дата получила название Маврикиев день. Сегодня, как и ранее, уже идет подготовка к весенним полевым работам - в старину, даже несмотря на лежащий снег, мужчины вывозили на поля навоз для удобрения земли.

День благоприятный для уборки в доме, наведения порядка во дворе.

В церковный праздник 22 февраля, как и в любой другой день, церковь не одобряет сквернословия, сплетен, лжи, зависти, жадности и отчаяния. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся, обижать людей и животных, допускать злобу и недобрые мысли.

По народным поверьям, в Маврикиев день не советуют шить, вязать, вышивать или прясть - это может обернуться неприятностями. Крупные финансовые начинания и важные сделки также лучше отложить.

Приметы 22 февраля - что обещает погода

По приметам дня определяли погоду на будущее:

холодно сегодня - лето будет дождливым;

пригрело солнышко - год будет теплым;

сухая погода - осень будет погожей;

метель или вьюга поднялись - весна затянется;

кучевые облака высоко стоят и не плывут - ближайшие дни будут ясными;

посадить в этот день раннюю капусту - к щедрому урожаю.

Самой доброй приметой считается ранний прилет грачей - говорят, что после этого зима окончательно отступит.

