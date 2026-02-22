22 февраля погода в Украине начнет меняться

Температура возьмет курс на повышение, в некоторых областях начнутся осадки.

К концу недели, 22 февраля, погода в Украине начнёт постепенно меняться. Сильного потепления не будет, но температура всё же возьмёт курс на повышение. В большинстве областей днём ещё сохранится небольшой мороз, а на западе потеплеет до "плюсов" и начнутся осадки. Также плюсовая температура ожидается на юге страны. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В западных областях сегодня столбики термометров поднимутся до 0°…+4°, станет пасмурно, пройдут осадки в виде небольшого мокрого снега и дождя.

На севере будет сухо. Ожидается переменная облачность и мороз -1°…-6°.

На востоке Украины сегодня столбики термометров покажут -2°…-5°. Тут также будет сухо, с солнечными прояснениями. Исключение – Донецкая область, где потеплеет до 0°…+2°.

В центральной части Украины ожидается переменная облачность, температура от -4° до 0°. Без осадков.

Жителей южных областей ждёт переменная облачность. В воскресенье будет сухо, температура повысится до 0°…+4°.

22 февраля - какой сегодня праздник, приметы погоды

22 февраля – обретение мощей святых мучеников в Евгении. По приметам, если в этот день морозно и ясно, весна будет холодной. Если пришла оттепель, то весна ожидается тёплой.

