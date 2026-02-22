Курс доллара и евро в Украине сегодня: сколько стоит валюта 22 февраля

Аналитик считает, что "качать курс" сегодян никто не будет.

Уходящая неделя на валютном рынке Украине прошло неплохо для гривни. В воскресенье, 22 февраля, не стоит ожидать сюрпризов от курсов валют.

Аналитик Алексей Козырев отметил, что курс доллара в большинстве обменников и работающих отделений банков сегодня будет находиться в пределах: прием - 42,80-43,20 грн и продажа - 43,30-43,60 грн.

При этом он ожидает, что курс евро 22 февраля будет находиться в пределах: прием - 50,60-51,10 грн и продажа - 51,20-51,60 грн.

"Владельцы обменников сохранят спред между покупкой и продажей доллара в пределах 20−30 копеек, а по евро в пределах 20−40 копеек и проработают выходные в формате "с оборота" без попыток "качнуть" курс", - подытожил эксперт.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 23 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,27 гривни за доллар.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также не изменилась. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,92 гривни за один евро.

На межбанке котировки гривни к доллару установились на уровне 43,26/43,29 грн/долл., а единая европейская валюта - 50,98/51,00 грн/евро.

