Сколько будут стоить 100 долларов до конца зимы: прогноз банкира

Эксперт предупредил о напряженности на рынке.

В конце февраля на валютном рынке Украины не стоит ожидать сюрпризов. Национальный банк будет и дальше обеспечивать сохранение курсового баланса и относительную стабильность.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал в комментарии УНИАН, что валютный рынок будет оставаться напряженным.

По его прогнозу, с 23 февраля по 1 марта курс доллара будет находиться в пределах 43-43,5 гривни и 50-52 гривни на межбанке и 43-43,75 гривни и 50-52 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 долларов в гривнях будут стоить в Украине до 1 марта 4300-4375 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся в 43000-43750 гривень.

В то же время 100 евро в гривнях в последнюю неделю февраля будут стоить 5000-5200 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся украинцам в 50000-52000 гривень.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что в феврале главное внимание на валютном рынке может быть приковано к евро. На его динамику способны повлиять торговые споры между США и ЕС.

По его прогнозу, ожидаемые колебания курса доллара будут в пределах 42,6-43,5 грн, евро - 49-51,5 грн.

