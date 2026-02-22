Домашние любимцы могут испытывать 'зимнюю хандру': как развлечь их и себя

Зимой на собак и кошек также влияет сокращение солнечного света и морозная погода.

Последствия сезонных изменений могут ощущать даже домашние любимцы: собака может не хотеть вставать утром, а ваш кот, который обычно следит за каждым вашим движением, может проводить больше времени, свернувшись калачиком в углу. На сайте Марты Стюарт собрали несколько способов поддерживать настроение и энергию вашего любимца.

Домашние животные вполне могут испытывать "зимнюю хандру"? Хотя и не в том смысле, как это испытывают многие люди.

"Собаки и кошки могут испытывать сезонные изменения настроения и поведения, хотя у них не диагностируют сезонное аффективное расстройство, как у людей", – пояснила ветеринарный доктор Мишель Дулейк. По ее словам, короткий световой день может изменить уровень таких гормонов, как мелатонин и серотонин, что приводит к увеличению сна, снижению уровня активности, уменьшению игр или легкой поведенческой изоляции, особенно осенью и зимой.

Видео дня

Эти изменения, отмечает она, часто являются нормальными и временными. Главное – обращать внимание на то, что типично для вашего питомца, и понимать разницу между кратковременными изменениями энергии и более устойчивыми изменениями.

Признаки того, что ваш питомец может иметь проблемы с сезонными условиями

Домашние животные не всегда сигнализируют о дискомфорте очевидными способами. Вот самые распространенные (и малозаметные) признаки, на которые стоит обратить внимание.

Они заметно больше спят или отказываются играть. Увеличение сна или нежелание участвовать в играх, прогулках или социальном взаимодействии может быть одними из первых признаков. Многие домашние животные больше дремлют зимой, но обратите внимание, если вашего питомца постоянно трудно разбудить.

Увеличение сна или нежелание участвовать в играх, прогулках или социальном взаимодействии может быть одними из первых признаков. Многие домашние животные больше дремлют зимой, но обратите внимание, если вашего питомца постоянно трудно разбудить. Их энтузиазм падает. Обратите внимание на снижение энтузиазма к занятиям, которые обычно нравятся домашнему животному. Например, это приветствие у двери, охота за игрушкой или прыжки на прогулку.

Обратите внимание на снижение энтузиазма к занятиям, которые обычно нравятся домашнему животному. Например, это приветствие у двери, охота за игрушкой или прыжки на прогулку. Они потеряли аппетит или набирают вес. Иногда домашние животные едят больше или начинают набирать вес, потому что они делают короткие прогулки в холодную погоду. Хотя такие изменения также могут быть симптомами чего-то более серьезного, их влияние само по себе может в конечном итоге стать изнурительным. Обязательно отслеживайте любые изменения аппетита или веса.

Иногда домашние животные едят больше или начинают набирать вес, потому что они делают короткие прогулки в холодную погоду. Хотя такие изменения также могут быть симптомами чего-то более серьезного, их влияние само по себе может в конечном итоге стать изнурительным. Обязательно отслеживайте любые изменения аппетита или веса. Они особенно привязчивы или проявляют признаки тревоги. Некоторые домашние животные реагируют на изменения в распорядке дня повышенной привязанностью или появлением других признаков тревоги, таких как вокализация.

Некоторые домашние животные реагируют на изменения в распорядке дня повышенной привязанностью или появлением других признаков тревоги, таких как вокализация. Они регрессируют в своем обучении. Избегание лотка, загрязнение дома или деструктивное поведение также могут проявляться как реакции на стресс.

Избегание лотка, загрязнение дома или деструктивное поведение также могут проявляться как реакции на стресс. Они избегают вас. Легкая замкнутость, прятки или раздражительность, особенно у кошек, также могут свидетельствовать о стрессе или изменениях настроения.

Подобно людям, некоторые домашние животные переживают смену сезонов острее других. Пожилые домашние животные могут больше страдать зимой из-за артрита, ограниченной подвижности или хронической боли, что приводит к снижению уровня активности и изменениям настроения. Домашние животные с существующей тревогой, когнитивной дисфункцией или хроническими заболеваниями, такими как гипотиреоз у собак, также могут демонстрировать более заметные изменения в поведении, когда меняется световой день и распорядок дня.

Если ваш график меняется (например, позже начинаете утро, меньше длительных прогулок), старайтесь сделать время приема пищи, перерывы на горшок и игровые сессии предсказуемыми. Последовательность успокаивает домашних животных, особенно тех, кто склонен к тревоге.

Приоритет движения

Вы сами можете быть склонны оставаться в постели, но движение с вашим любимцем может иметь значение для вас обоих. В холодные дни стремитесь к более коротким и частым прогулкам, а не к более редким и длительным. В помещении чередуйте игрушки, играйте в игры-преследования или попробуйте короткие дрессировки, которые заставят вашего питомца двигаться и привлекут его внимание.

Можно дополнить уменьшение стимуляции на свежем воздухе дополнительным умственным обогащением, таким как игрушки-головоломки. Представьте себе это как нечто, чем ваш питомец может заняться, а не просто что-то поесть или пожевать.

Естественное освещение, такое как пребывание у солнечных окон или дневные прогулки, также помогает поддерживать здоровый сон и энергетические режимы. Откройте жалюзи, переместите кровать ближе к окну и старайтесь гулять на свежем воздухе раньше днем, когда это возможно.

Как собаки проявляют любовь к хозяевам

Напомним, что собаки могут обнимать и облизывать человека, сопровождать по дому и провожать до двери. А также собаки прищуривают глаза, когда смотрят на близких им людей. Все это признаки невыразимой любви к членам их семьи.

Вас также могут заинтересовать новости: