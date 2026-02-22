Домашние любимцы могут испытывать 'зимнюю хандру': как развлечь их и себя

Последствия сезонных изменений могут ощущать даже домашние любимцы: собака может не хотеть вставать утром, а ваш кот, который обычно следит за каждым вашим движением, может проводить больше времени, свернувшись калачиком в углу. На сайте Марты Стюарт собрали несколько способов поддерживать настроение и энергию вашего любимца.
Домашние животные вполне могут испытывать "зимнюю хандру"? Хотя и не в том смысле, как это испытывают многие люди.
"Собаки и кошки могут испытывать сезонные изменения настроения и поведения, хотя у них не диагностируют сезонное аффективное расстройство, как у людей", – пояснила ветеринарный доктор Мишель Дулейк. По ее словам, короткий световой день может изменить уровень таких гормонов, как мелатонин и серотонин, что приводит к увеличению сна, снижению уровня активности, уменьшению игр или легкой поведенческой изоляции, особенно осенью и зимой.
Эти изменения, отмечает она, часто являются нормальными и временными. Главное – обращать внимание на то, что типично для вашего питомца, и понимать разницу между кратковременными изменениями энергии и более устойчивыми изменениями.
Признаки того, что ваш питомец может иметь проблемы с сезонными условиями
Домашние животные не всегда сигнализируют о дискомфорте очевидными способами. Вот самые распространенные (и малозаметные) признаки, на которые стоит обратить внимание.
- Они заметно больше спят или отказываются играть. Увеличение сна или нежелание участвовать в играх, прогулках или социальном взаимодействии может быть одними из первых признаков. Многие домашние животные больше дремлют зимой, но обратите внимание, если вашего питомца постоянно трудно разбудить.
- Их энтузиазм падает. Обратите внимание на снижение энтузиазма к занятиям, которые обычно нравятся домашнему животному. Например, это приветствие у двери, охота за игрушкой или прыжки на прогулку.
- Они потеряли аппетит или набирают вес. Иногда домашние животные едят больше или начинают набирать вес, потому что они делают короткие прогулки в холодную погоду. Хотя такие изменения также могут быть симптомами чего-то более серьезного, их влияние само по себе может в конечном итоге стать изнурительным. Обязательно отслеживайте любые изменения аппетита или веса.
- Они особенно привязчивы или проявляют признаки тревоги. Некоторые домашние животные реагируют на изменения в распорядке дня повышенной привязанностью или появлением других признаков тревоги, таких как вокализация.
- Они регрессируют в своем обучении. Избегание лотка, загрязнение дома или деструктивное поведение также могут проявляться как реакции на стресс.
- Они избегают вас. Легкая замкнутость, прятки или раздражительность, особенно у кошек, также могут свидетельствовать о стрессе или изменениях настроения.
Подобно людям, некоторые домашние животные переживают смену сезонов острее других. Пожилые домашние животные могут больше страдать зимой из-за артрита, ограниченной подвижности или хронической боли, что приводит к снижению уровня активности и изменениям настроения. Домашние животные с существующей тревогой, когнитивной дисфункцией или хроническими заболеваниями, такими как гипотиреоз у собак, также могут демонстрировать более заметные изменения в поведении, когда меняется световой день и распорядок дня.
Если ваш график меняется (например, позже начинаете утро, меньше длительных прогулок), старайтесь сделать время приема пищи, перерывы на горшок и игровые сессии предсказуемыми. Последовательность успокаивает домашних животных, особенно тех, кто склонен к тревоге.
Приоритет движения
Вы сами можете быть склонны оставаться в постели, но движение с вашим любимцем может иметь значение для вас обоих. В холодные дни стремитесь к более коротким и частым прогулкам, а не к более редким и длительным. В помещении чередуйте игрушки, играйте в игры-преследования или попробуйте короткие дрессировки, которые заставят вашего питомца двигаться и привлекут его внимание.
Можно дополнить уменьшение стимуляции на свежем воздухе дополнительным умственным обогащением, таким как игрушки-головоломки. Представьте себе это как нечто, чем ваш питомец может заняться, а не просто что-то поесть или пожевать.
Естественное освещение, такое как пребывание у солнечных окон или дневные прогулки, также помогает поддерживать здоровый сон и энергетические режимы. Откройте жалюзи, переместите кровать ближе к окну и старайтесь гулять на свежем воздухе раньше днем, когда это возможно.
Как собаки проявляют любовь к хозяевам
Напомним, что собаки могут обнимать и облизывать человека, сопровождать по дому и провожать до двери. А также собаки прищуривают глаза, когда смотрят на близких им людей. Все это признаки невыразимой любви к членам их семьи.