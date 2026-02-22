Вопрос в точности: генерал раскрыл, что означает удар 'Фламинго' по производству 'Искадеров'

Украина продолжает совершенствовать свои ракеты, считает Романенко.

Украинские удары ракетами "Фламинго" по Воткинскому заводу свидетельствуют о том, что Украина масштабирует производство этих средств. Такое мнение в эфире Radio NV высказал генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

"Несмотря на то, что россияне пытаются использовать все свои разведывательные возможности для того, чтобы выявлять, где находятся наши предприятия. И, как минимум, замедлять производство или остановить эти процессы. Однако предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины удается решать эти задачи, и мы видим их применение", - сказал эксперт.

Он добавил, что Украина и в дальнейшем будет совершенствовать "Фламинго". В частности – улучшать радиолокационную заметность и системы наведения этой ракеты.

Видео дня

"Постоянно нужно работать над совершенствованием своего оружия, что мы видим на примере "Фламинго". И здесь прогресс будет и дальше. Воткинск – это межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты с подводных лодок, оперативно-тактические ракетные комплексы, составляющие ракеты "Искандер". С учетом того, что боеголовка "Фламинго" – это больше тонны, то и последствия соответствующие. Вопрос в точности. Попали по цехам, где происходит сборка, принципиальным цехам, и поэтому последствия такие", - добавил Романенко.

Удар по Воткинскому заводу: что известно

Ранее о том, что Украина атаковала Воткинский завод ракетами "Фламинго", сообщили в Генштабе ВСУ. Отмечается, что на этом предприятии производятся межконтинентальные баллистические ракеты РС-24 "Ярс", "Ярс-С", "Ярс-М"; баллистические ракеты ЗМ-30 (Р-30) "Булава" для подводных лодок проекта 955А "Борей-А"; баллистические ракеты типа 9М723-1 для ОТРК "Искандер-М" и 9-С-7760 для авиационного ракетного комплекса "Кинжал".

Между тем российские паблики сообщают, что в результате атаки были повреждены цеха №22 и №36. Расстояние от Воткинска до границы с Украиной – около 1400 километров.

