Полиция задержала предполагаемую исполнительницу теракта во Львове (фото, видео)

Полицейские задержали вероятную исполнительницу теракта во Львове. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
По данным министра, женщину задержали в одном из райцентров. Клименко добавил, что подозреваемую в исполнении теракта задержали около 10:20.
Первый заместитель начальника СБУ во Львовской области Алексей Голобородько добавил, что полицейские работают над тем, чтобы установить круг всех причастных к теракту.
Клименко доложил президенту Владимиру Зеленскому о задержании исполнительницы теракта. В свою очередь президент сказал, что следствию предоставлены все необходимые ресурсы.
С задержанной производят все процессуальные действия.
По данным Офиса Генпрокурора, зарымана является гражданкой Украины.
Теракт во Львове - что известно
Как сообщал УНИАН, в ночь на 22 февраля в центре Львова прогремели мощные взрывы. Прокуратура Львовской области сообщала, что в 00:30 на номер "102" поступило сообщение о проникновении в магазин на ул. Данилишина, 20, где и произошли взрывы.
Мэр города Андрей Садовый уточнил, что взрывы были такой силы, что в соседних домах вылетели стекла.
Позже стало известно, что в результате ночных взрывов погибла 23-летняя полицейская, несколько десятков человек получили ранения.
В пресс-службе полиции Львовской области сообщили, что правоохранители квалифицировали взрыв как террористический акт. Предварительно установлено, что в помещении магазина детонировали самодельные взрывные устройства.
Кроме того, в Нацполиции раскрыли подробности о своей сотруднице, которая погибла в результате теракта. Девушку звали Виктория Шпилька. Ей было 23 года. Осенью 2025 года она вышла замуж за своего коллегу.