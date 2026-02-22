Поражение Путина - единственный путь завершения войны, отмечает автор публикации.

Российский диктатор Владимир Путин может покинуть Украину только одним путем – поражением. Об этом пишет британский журналист, политолог Доминик Лоусон в колонке для The Times.

Вчера в Восточном Сассексе отмечали 14-й день рождения Егора, который вместе с матерью Верой переехал в Великобританию по программе "Жилище для Украины" в 2022 году. Тем временем дети в Киеве мерзнут после преднамеренного террористического удара России по энергетической инфраструктуре. Автор отмечает, что для большинства украинцев война не закончится и в этом году.

Как отметил Ярослав Трофимов, главный иностранный корреспондент The Wall Street Journal:

"Сэкономьте свое время и игнорируйте театр кабуки "мирных переговоров" о прекращении российской войны против Украины. Россия не собирается останавливать войну, пока не добьется капитуляции Украины, а Украина еще далеко не приближается к точке, когда она должна сдаться. Все остальное – это шум".

Россия не отступает и не соглашается на компромиссы

Несмотря на потери, Москва не намерена соглашаться на мирные условия, при которых она сохраняла бы контроль над оккупированными территориями, включая Крым. По мнению Лоусона, у Путина нет другого выхода, кроме полной капитуляции Украины, из-за внутренних и стратегических рисков:

"Что он будет делать с сотнями тысяч искаженных войной мужчин, многие из которых имеют криминальное прошлое, когда они вернутся в российское общество?"

Автор отмечает, что Россия последовательно милитаризирует экономику и общество: около 40% федеральных расходов направляется на оборону, а школьников учат использовать беспилотники и стрелковое оружие. Анастасия Воробьева из фонда "Global Rights Compliance" объясняет:

"Россия стратегически использует систему образования как оружие, чтобы воспитать милитаризованное поколение субъектов, которые принимают и воспринимают нормальность войны".

Дети и молодежь: новое поколение милитаризованных граждан

Документальный фильм Павла Таланкина "Пан Никто против Путина", номинированный на премию "Оскар", показывает, как учеников учат бросать гранаты и пользоваться автоматическим оружием. В фильме Путин заявляет: "Командиры не выигрывают войны. Учителя выигрывают войны".

Лоусон подчеркивает, что любой компромисс с Украиной не изменит милитаризованную структуру общества и экономики в России, а новые конфликты станут неизбежными: "Милитаризованная экономика и общество не будут отвергнуты ради другой модели. Вместо этого понадобится какая-то другая война – или возвращение к той, что в Украине".

Лоусон подчеркивает, что урок для российского народа может дать только поражение Путина:

"Когда думаешь о том, что Путин сделал с умами целого поколения российских детей, это только подчеркивает, насколько необходимо, чтобы их научили другому уроку. А это возможно только через поражение".

Война в Украине – последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, Украина уступает России в количестве личного состава и вооружении на большинстве участков фронта, в частности в районах Лимана, Северска, Покровска и Славянска. Киеву нужно еще 250 тысяч военных, чтобы иметь шансы победить Россию на поле боя, пишет The Times.

Несмотря на всю тяжесть ситуации в войне, 2025 год принес Украине важную стратегическую победу – к концу года Россия начала терять больше солдат, чем успевает вербовать, рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

