Ключевой способ борьбы с глобальным потеплением дал обратный эффект, - ученые

Похоже, что люди неверно интерпретировали способность деревьев поглощать углерод.

Высадка миллионов деревьев кажется лучшим способом борьбы с глобальным потеплением. Деревья поглощают из воздуха углекислый газ (который способствует парниковым процессам), превращая его в древесину и корни. Казалось бы, идеальное решение! Но недавнее исследование показывает, что все не так просто.

Международная группа ученых провела масштабные исследования, результаты которых опубликованы в журнале Global Change Biology. Исследователи вели наблюдения за европейскими лесами, сопоставив химический состав почвы между 1984 и 2022 годами. Оказалось, что за это время леса потеряли часть углерода из глубоких слоев почвы – до 17%.

По мнению исследователей, в условиях глобального потепления леса только ускоряют процессы высвобождения углерода, накопленного в почве в предыдущие эпохи. Рост средней температуры и количества дождей активизирует микроорганизмы в земле, которые разлагают органические остатки растений, выпуская углекислый газ обратно в атмосферу.

И ключевая проблема заключается в том, что именно деревья ускоряют этот процесс. Своими корнями они разрывают верхние слои почвы, открывая микроорганизмам более легкий путь вглубь земли.

Этот процесс заметили в сосновых лесах Бельгии и Шотландии, которые высадили на бывших лугах. Там запасы углерода в почве уменьшились вдвое по сравнению с травянистыми участками. Таким образом, углерод, который мог бы лежать в земле веками, возвращается в атмосферу.

Как отмечают ученые, это не означает, что сажать леса вредно – они все равно накапливают углерод в стволах и листьях. Но общая картина становится менее радужной: чистая польза от посадок может быть на 20-30% меньше, чем мы думали.

