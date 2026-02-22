'Печаль разрывает сердце': Никитюк сообщила о потере близкого человека

Умерла тетя телеведущей.

Известная украинская телеведущая, звезда развлекательного шоу "Хто зверху?" Леся Никитюк сообщила о горе в семье.

В своем Instagram знаменитость рассказала печальную новость - ушла из жизни ее тетя. Трагедия произошла сегодня, 22 февраля. Что стало причиной смерти женщины - она не указала, однако решила опубликовать совместное фото с покойной Галиной.

"Сегодня не стало моей тети Гали. Печаль просто разрывает сердце! Наша дорогая Галюсичка", - подписала фотографию Никитюк и добавила геолокацию - город Запорожье.

Напомним, ранее телеведущая Леся Никитюк отреагировала на циничный удар России по роддому в Запорожье и выразила соболезнования пострадавшим. По данным местных властей, пострадали две женщины, которые во время атаки врага были на осмотре у врачей.

