Полиция раскрыла детали теракта во Львове: количество раненых резко возросло

В результате взрывов на улице Данилишина погибла полицейская. Правоохранители расследуют террористический акт.

Во Львове в результате ночных взрывов погибла 23-летняя полицейская, еще 24 человека получили ранения. Правоохранители квалифицировали происшествие как террористический акт, сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

Отмечается, что около 00:30 на спецлинию 102 поступило сообщение о проникновении в магазин на улице Данилишина. После прибытия на место экипажа патрульной полиции произошел взрыв. Впоследствии, когда приехал второй экипаж, прогремел еще один взрыв.

"Предварительно установлено, что взорвались самодельные взрывные устройства. В результате взрывов погибла 23-летняя полицейская. Повреждены служебный автомобиль патрульной полиции и гражданское транспортное средство", - сообщают в полиции.

Видео дня

На месте работали следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие профильные службы. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

В полиции также отметили, что открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины - террористический акт, повлекший тяжкие последствия. Досудебное расследование осуществляет Управление СБУ во Львовской области.

"Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и причастных к совершению преступления лиц", - говорится в сообщении.

Теракт во Львове – что известно

Ночью 22 февраля в центре Львова прогремели мощные взрывы, которые были слышны в разных районах города. Воздушная тревога не объявлялась.

По данным прокуратуры Львовской области, в 00:30 на номер "102" поступило сообщение о проникновении в магазин на ул. Данилишина, 20 во Львове.

Мэр Андрей Садовый уточнил, что здание, в котором произошел взрыв, не является жилым. Из-за значительной силы взрыва в окружающих домах выбило окна. На месте работают соответствующие службы, обстоятельства происшествия выясняются.

Вас также могут заинтересовать новости: