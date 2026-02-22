Война в Украине изменила все: Сунак призвал Европу срочно перестроить модель обороны

Сунак узнал от Зеленского, что 80% потерь, которые Украина наносит РФ, вызваны беспилотниками.

Война в Украине кардинально изменила характер современных боевых действий, и Европа должна срочно перестроить свою оборонную политику с учетом массового использования дронов. Об этом в своей колонке для The Times пишет бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Он сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский во время дипломатических поездок всегда имеет с собой iPad с данными с фронта, которые демонстрирует союзникам, а также, по словам Сунака, он рассказывает, на что способны украинские дроны в наступлении и в обороне.

"Дроны изменили саму природу войны. На Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский рассказал мне, что 80 процентов потерь, которые Украина наносит россиянам, вызваны беспилотными летательными аппаратами", - пишет автор.

Видео дня

По его словам, недавние учения НАТО Hedgehog 2025, во время которых силы Альянса противостояли украинским операторам дронов, показали, насколько западные войска не готовы к этому новому способу ведения войны. Поэтому, по мнению автора, показательно, что Германия заключила с Украиной соглашение о подготовке своих военных украинцами по ведению войны дронами.

Европа должна приспособиться к новому способу ведения боевых действий

Наиболее выдающимся достижением Украины в войне Сунак считает то, что, не имея полноценного военно-морского флота, она заставила российский Черноморский флот отступить в порты базирования. По словам автора, в этом сыграли роль британские ракеты Storm Shadow, "но стратегическая изобретательность Украины и ее технологии беспилотников также были абсолютно решающими".

"Во время моего визита в Украину в 2022 году меня отвели в их центр инноваций в сфере дронов, где разрабатывались морские дроны. Осматривая этот ангар, я повернулся к старшему британскому офицеру, который сопровождал меня, и спросил: "Есть ли у нас что-то столь же передовое?". "Не совсем, господин премьер-министр", – прозвучал ответ", – вспомнил Сунак.

Он пишет, что события в Черном море демонстрируют, что война меняется "невероятно быстро", и европейские государства должны приспособиться к этому новому способу ведения боевых действий. По его мнению, приоритетом должно стать "усиление обороны НАТО путем создания "дроновой стены" в странах Балтии".

Необходимое условие - наращивание производства

"Крайне важно также нарастить производство: в Украине ежедневно применяется 10 000 дронов. И дело не только в создании запасов. Темпы адаптации настолько высоки, что такие беспилотники могут устареть уже через три месяца", - отметил экс-премьер Великобритании.

Поэтому, по его словам, производственные процессы должны быть "итеративными и чувствительными к обратной связи с поля боя в режиме реального времени".

"Обнадеживает, что Германия уже начинает привлекать автомобильных производителей для массового выпуска дронов. Ключевая задача - не только иметь мощные технологии, но и уметь масштабировать их", - подчеркнул автор.

Но, пишет он, одна из проблем европейского оборонного производства заключается в том, что каждый имеет собственное вооружение, и такая фрагментация препятствует масштабированию, однако ни одна страна не хочет отказываться от своей версии. В то же время, по его мнению, с появлением новейших технологических видов вооружений "есть шанс начать с чистого листа, без наследия старых систем".

Кроме того, подчеркнул Сунак, производство также должно быть рассредоточено, ведь в войне заводы по производству оружия становятся целями для ударов:

"В Германии я видел одну из "фабрик устойчивости" компании Helsing. Они спроектированы так, что могут быть собраны где угодно и укомплектованы людьми, прошедшими лишь двухдневное обучение. Украина демонстрирует, насколько жизненно важен такой тип производства: она увеличила выпуск дронов с 800 тысяч в 2023 году до более четырех миллионов в прошлом году – больше, чем все страны НАТО вместе взятые".

Расходы на оборону

Важным условием укрепления обороны бывший британский премьер считает и расходы на нее. Он согласился с мнением нынешнего премьер-министра Великобритании Кира Стармера о том, что жесткая сила является "валютой нашей эпохи", и добавил, что "нам нужно больше этой силы".

"Но когда он (Стармер, - ред.) будет увеличивать оборонный бюджет, а я подозреваю, что ему придется поднять его выше 3 процентов ВВП, он должен позаботиться о том, чтобы эти новые средства были потрачены правильно. Это означает не только размещать больше заказов у традиционных оборонных подрядчиков, но и инвестировать в стартапы, многие из которых базируются в Великобритании и чьи дроны стоимостью 50 000 фунтов могут уничтожить технику стоимостью 3 миллиона. Сейчас только 5 процентов нашего оборонного бюджета тратится на малые и средние предприятия – значительно меньше целевого показателя в 25 процентов", – пояснил Сунак.

Сунак подытожил, что Великобритания со своим военным потенциалом и технологическими талантами имеет все предпосылки для того, "чтобы стать одним из важнейших западных поставщиков этого нового оружия":

"Но для этого нашим собственным вооруженным силам придется закупать инновационную продукцию новых британских производителей – от Кембриджа до Кардиффа. Мир изменился. Оборона изменилась. Война изменилась. Мы должны адаптироваться – и быстро".

Европа делает ставку на дроны

Как сообщал УНИАН, 5 стран Европы хотят вместе производить автономные дроны. Недавно в польском Кракове министры обороны Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании - стран с крупнейшими оборонными бюджетами на континенте - вели переговоры о новой инициативе в сфере беспилотников. Речь шла о совместных инвестициях в автономные дроны на фоне войны России против Украины и растущих сомнений относительно долгосрочных гарантий безопасности со стороны США в рамках НАТО.

Документ, о котором узнали СМИ, предусматривает запуск инициативы под названием Low-Cost Effectors and Autonomous Platforms (LEAP). Ее цель - усилить кооперацию в разработке и закупке "доступных по цене средств поражения и автономных платформ" для достижения военного эффекта.

Вас также могут заинтересовать новости: