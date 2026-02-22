США готовят встречу Зеленского и Путина: Виткофф назвал сроки

Во встрече также может принять участие Трамп, но для этого есть определенные условия.

Спецпредставитель США Стив Уиткофф рассчитывает на хорошие новости по Украине и РФ уже в ближайшие недели.

В интервью Fox News спецпосланник президента США Дональда Трампа заявил, что предложения, которые он и зять главы Белого дома Джерад Кушнер вынесли на обсуждение, приведут к встрече украинского президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

"Возможно, это будет трехсторонняя встреча с участием президента (Трампа - ред.). Посмотрим. Он не хочет встречаться, если не уверен, что сможет довести дело до результата. У него есть уникальная способность это сделать. Надеюсь, в ближайшие недели вы услышите хорошие новости", - заявил он.

Также Уиткофф прокомментировал критику его встреч с кремлевским диктатором. Он акцентировал, что достичь какого-либо результата без таких встреч невозможно.

"Мне нужно было понять Путина. Его мотивы, цели, и думаю, что многие из тех встреч сейчас становятся очень актуальными. Мы понимаем, где они, и не думаю, что украинцы с нами не согласны в оценке. Поэтому считаю, что те встречи были важными, и надеюсь, мы все это завершим", - выразил надежду спецпредставитель.

Переговоры по Украине

19 февраля, комментируя результаты переговоров в Женеве Зеленский сказал, что Украина и Россия ближе к завершению переговоров на военном, чем на политическом треке.

Также украинский президент прокомментировал разговоры российской стороны и, в частности, Путина об истории. Он отметил, что это только тактика затягивания времени.

