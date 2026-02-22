Прямые попадания 14 ракет: Воздушные силы раскрыли детали ночного удара россиян

Под ударом россиян оказалось несколько украинских областей и Киев.

В ночь на 22 февраля оккупанты нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, использовав 345 средств воздушного нападения.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил. По их информации, РФ для атаки использовала:

4 противокорабельные ракеты "Циркон" (район пуска временно оккупированный Крым);

22 баллистические ракеты Искандер-М/С-400;

18 крылатых ракет Х-101;

2 крылатые ракеты Искандер-К;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

297 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов, около 200 из них – "Шахеды".

Основными целями вражеского удара стали Киевская, Одесская, Кировоградская и Полтавская области. По состоянию на 10:00, украинская ПВО подавила и сбила 307 целей – 33 ракеты и 274 беспилотника различных типов:

2 противокорабельные ракеты "Циркон";

8 баллистических ракет Искандер-М/С-400

17 крылатых ракет Х-101;

2 крылатые ракеты Искандер-К;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

274 вражеских БПЛА различных типов.

В результате удара зафиксированы попадания 14 ракет и 23 ударных БПЛА в 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА в 5 локациях.

"Информация о нескольких вражеских ракетах уточняется. Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", – добавили в Воздушных силах.

Зеленский о ночной атаке РФ

Президент Владимир Зеленский, комментируя ночную атаку РФ, сообщил, что враг целился по Киеву и региону, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской областям.

"К сожалению, в Фастовском районе от удара погиб человек... Восемь человек ранены, среди них один ребенок. Главная цель удара – энергетика, также пострадали обычные жилые дома, есть повреждения железной дороги", – написал Зеленский.

Он добавил, что РФ продолжает "вкладываться в удары больше, чем в дипломатию". И только в течение этой недели враг выпустил по Украине более 1300 ударных дронов, более 1400 управляемых авиационных бомб и 96 ракет различных типов, в том числе десятки баллистических.

"Поэтому мы должны усиливать нашу ПВО. Нужны системы, которые эффективно работают против баллистики. Спасибо всем партнерам, которые помогают нам с закупками ракет ПВО через PURL и своими собственными поставками", – добавил Зеленский.

Удар РФ по Украине: что известно

По данным ГСЧС, в результате вражеской атаки РФ по Киеву и области погиб один человек, спасены 8 человек, среди них – ребенок. Зафиксированы разрушения и пожары в Обуховском, Броварском, Бориспольском, Бучанском и Фастовском районах области.

А в результате ударов по Одесской и Николаевской областям РФ целилась по объектам энергетики. По словам начальника Одесской ОГА Олега Кипера, в результате попаданий возникли возгорания больших площадей. . Обошлось без погибших и пострадавших.

