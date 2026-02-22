2026-й станет годом наиболее интенсивных боевых действий: Федоренко о завершении войны

Возможности РФ стабильно удерживать экономику для активного ведения боевых действий уменьшаются, считает командир бригады "Ахиллес".

Тема мирных переговоров между Украиной и РФ является одной из основных в большинстве не только отечественных, но и международных СМИ. И пока оценки перспектив мира в Украине кардинально расходятся. Например, Reuters со ссылкой на европейскую разведку пишет, что мир в Украине в этом году маловероятен. Тогда как в США представители власти говорят, что перспектива мира "достаточно близка".

Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко ранее заявил, что война в Украине не только продолжится в 2026 году. По его мнению, именно в этом году произойдут самые интенсивные бои с начала полномасштабного вторжения РФ. Тогда как в 2027 году мы можем увидеть поэтапное угасание интенсивности и даже возможное завершение активной фазы войны.

УНИАН обратился к Федоренко, чтобы понять, на чем основана такая позиция, чего ждать от действий РФ в 2026 году и как эти разговоры влияют на фронт.

Видео дня

Вы недавно прогнозировали, что ключевые сражения войны состоятся в 2026 году. А в 2027 году произойдет "поэтапное угасание интенсивности войны". На чем основан этот прогноз?

Мы должны раскрыть вопрос более широко, и его раскрытие должно заключаться в следующем. Часто задают вопрос, сколько продлится война России против Украины. Я скажу так, что в нашем географическом положении, а также в самой природе Российской Федерации, которая пытается завоевать и поработить своих соседей, а также в целом расширять недоимперию, война с Российской Федерацией будет длиться столько, сколько будут существовать Россия и Украина.

Что же касается горячей фазы войны, учитывая финансово-экономические показатели, которые есть у РФ, санкционную политику от США и Европы, учитывая то, что Европа так или иначе уменьшает свои финансово-экономические отношения с Россией, учитывая развитие технологий, которые есть у нас; учитывая возможности Украины получать дополнительные средства ПВО, финансово-экономическую поддержку от ЕС, а это 90 млрд, из которых почти 70% должны пойти на безопасность и оборону; учитывая все это, абсолютно очевидно, что возможности РФ стабильно удерживать экономику на необходимом уровне для активного ведения боевых действий против Украины уменьшаются.

Также не стоит забывать о политической составляющей в США, где этой осенью состоятся выборы в Сенат. Это значит, что снова республиканцы и демократы будут соревноваться за электоральные предпочтения. А поскольку запрос на поддержку завершения войны в Украине высок и в американском обществе, это означает, что открывается дополнительное окно возможностей для получения прямой военной помощи от США. Как финансовой, так и в получении высокоточного вооружения, в частности ракетного, которое сейчас находится на условной паузе. Все это также влияет на возможности РФ продолжать вести войну.

Снижение экономических возможностей – это длительный процесс. Он похож на раковую опухоль, которую, если своевременно не диагностировать, она будет разрастаться, пуская метастазы во все жизненно важные органы организма. Точно так же с экономикой. Если она начинает падать в силу объективных причин именно ведения войны против Украины и ее не стабилизировать путем завершения или заморозки боевых действий, то в какой-то момент метастазы заполнят все отрасли Российской Федерации.

И в определенный момент времени, это конец 2026 года, Россия потеряет фактическую способность к активному ведению боевых действий против Украины. Потому что не будет за что покупать людей, которые воюют против Украины. Не будет возможности производить в необходимом количестве вооружение и иметь возможность наращивать свои боевые возможности путем производства вооружения, модернизации необходимых номенклатур вооружения и других средств.

Уже сегодня Россия находится в ситуации, когда бьет по Украине ракетами, которые были изготовлены в январе 2026 года. А теперь представим, что у нас есть возможности уничтожать их предприятия, которые производят комплектующие или сами ракеты. И мы с вами поймем, что такую способность Россия к концу 2026 года может потерять.

Когда у них закончится возможность финансово-экономического ведения активных боевых действий, так или иначе России придется садиться за стол переговоров не с той программой и с теми вопросами, с которыми они сейчас выходят. Я имею в виду, которые неприемлемы для Украины, а с теми, которые помогут сохранить Российскую Федерацию в том виде, в котором она сейчас есть.

Поэтому в данный момент 2026 год станет годом наиболее интенсивных боев и ключевых сражений. России нужно будет захватить максимум, потому что на тех рубежах, на которые они выйдут, и начнется финализация активной фазы ведения боевых действий. Россия стремится откусить как можно больше. И этот рывок она будет делать в 2026 году.

На данный момент у нее есть кем это делать и чем это делать. Наша задача – устоять, потому что от тех самых рубежей, на которых завершится активная фаза боевых действий, будет зависеть наша способность и время по возвращению наших территорий с течением времени, в частности политико-дипломатическим путем.

Фактически, 2027 год станет годом, когда Россия не будет иметь возможности наращивать свой потенциал для оккупации Украины, для уничтожения украинского государства. И первая половина – это будет годом, скажем, торможения интенсивности ведения боевых действий. И к середине года, вполне вероятно, что может быть подписано мирное соглашение.

В то же время важно не воспринимать эту информацию как истину. Мы можем планировать будущее, учитывая ряд факторов. Но для достижения этой цели нам нужно выстоять – это ключевой фактор. Если нам удастся выстоять в ключевой битве в 2026 году, мы сможем сохранить украинскую государственность и с течением времени, развивая собственную экономику, собственное вооружение, собственное войско, мы сможем обеспечить, чтобы Россия, которая всегда будет открыто или скрыто воевать против нас, не пришла через определенный период времени, 2-3-5 лет, к выводу, что можно повторно полномасштабной войной напасть на Украину.

Если говорить о 2026 году – сейчас известно, что РФ готовится к своей весенне-летней наступательной кампании. Какие направления могут стать ключевыми и какую глобальную цель ставит враг на этот период?

Здесь нужно смотреть немного шире. Основные цели и намерения Российской Федерации – это уничтожение украинской государственности и уничтожение тех, в ком эта государственность есть внутри, кто формирует государство. Поэтому задача России – уничтожить украинскую государственность путем уничтожения каждого из нас. В подтверждение моих слов, мы видим, как во время самой холодной зимы, во время полномасштабной войны, РФ использовала весь имеющийся потенциал для того, чтобы погрузить нас в хаос, для того, чтобы нас заморозить и фактически уничтожить.

Россия, не имея возможности влиять и добиваться желаемых результатов на поле боя, пыталась влиять на ключевой фактор обороноспособности – на украинский народ. Чтобы мы требовали подписания любых условий, которые приведут, к сожалению, к потере украинской государственности.

Но в России это не получилось. Украинцы в очередной раз продемонстрировали беспрецедентную стойкость и единство, даже при минус 30 без света и воды.

И поэтому они будут пытаться максимально отхватить нашу территорию и выйти на выгодные рубежи. А для этого они будут давить на переднюю линию боестолкновения. Ведь согласно экономическим и социальным показателям, наиболее благоприятный год для ведения этих мероприятий – это 2026.

Потому что потом у России не будет таких возможностей и потенциала на столь высокоинтенсивном уровне вести боевые действия. Поэтому, конечно, в рамках выполнения общих задач по уничтожению украинской государственности, противник будет пытаться выйти на выгодные для него рубежи Луганской, Донецкой и Запорожской областей в первую очередь. Донецкая, Луганская области – являются элементом пропаганды Российской Федерации. Для них принципиально важно, чтобы можно было сказать, что цели так называемой специальной военной операции достигнуты.

Почему Запорожская? Запорожская – это супербольшой украинский производственный хаб. И для России очень важно вырвать это производственное жало, которое есть в Украине. Потому что война – это производство. И если вы посмотрите карту месторождений, которые есть на территории Украины, и посмотрите, как Российская Федерация развивает свои наступательные действия, вы поймете, что они пытаются максимально захватить те города, где есть полезные ископаемые. А в Запорожской области их очень много.

Соответственно, противник будет так или иначе пытаться выйти на те рубежи, которые дадут возможность бить по территории города Запорожье за счет своей артиллерии. Удастся ли ему это сделать? Последние события, достигнутые технической работой Сил обороны, указывают, что на эти рубежи противнику очень маловероятно, что удастся выйти.

Тема переговоров между Украиной и РФ является ведущей в мировых СМИ. Мы видим различные прогнозы относительно того, закончится ли война в этом году. Как это влияет на военных?

Негативно и сразу по нескольким факторам. Во-первых, можно иметь в достаточном количестве дроны любого типа и самое современное вооружение. Но совершенно очевидно, что для эффективного применения как дронов, так и самого современного вооружения нам нужен основной капитал войны – люди.

Когда гражданский, у которого заканчивается броня на предприятии, или который является военнообязанным, или еще не мобилизован, слышит из каждого утюга о том, что война потенциально может закончиться в обозримой перспективе этого года – он думает, слушайте, зачем мы будем мобилизоваться, менять свой обычный образ жизни, рисковать жизнью, здоровьем, если война и так должна закончиться. Поэтому это негативно влияет на мобилизационные процессы и напрямую на рекрутинг

Второе – абсолютно очевидно, что каждый бой, который происходит, имеет высокие риски для жизни и здоровья. Как солдату идти в бой, улучшать тактическое положение, если отовсюду говорят о том, что война может закончиться.

Здесь каждый хочет выполнить свой долг, защитить самое дорогое – свою семью. Но военные также хотят жить. И для военных сложно выполнять задачи с высоким риском для жизни и здоровья, когда говорят, что война завтра закончится. И что у них есть возможность не увидеть сохранения украинской государственности, за которую они воевали.

Третий фактор касается помощи Силам обороны. Бизнес пострадал от войны – это и потеря производственной способности, это и дополнительные расходы, такие как генераторы, топливо. И когда бизнес понимает, что война будет продолжаться еще определенный период времени, достаточно долго, они, имея условные 200 гривен, 100 оставят себе. А остальные 100 отдадут на нужды Сил обороны. А если говорят, что завтра война закончится, то предприятие будет думать, зачем мне давать 100 гривен на Силы обороны, если я могу потратить их на условное расширение предприятия.

И это касается не только бизнеса, но и всех, кто помогает Силам обороны. Это также касается и поддержки западных партнеров. Некоторые из них, когда думают о потенциальном завершении боевых действий, начинают затягивать с поддержкой, как финансово-экономической, так и военной. Ведь зачем давать, если война может скоро закончиться.

Напоследок – как информация о возможном завершении войны или, наоборот, ее продолжении влияет на украинский ВПК, в частности на приоритеты для развития украинских беспилотных систем?

Во время любой войны, тем более в период развития технологий, технологии развиваются гораздо быстрее, чем во время мира. Почему так происходит? Потому что от развития технологий, модернизации зависит возможность выполнения боевых задач, а значит фактически жизнь. Владеешь технологиями – сохраняешь жизнь. Нет технологий – не сохраняешь.

Поэтому во время любой войны, как мировой, так и локальной, развитие технологий всегда шагает вперед. Украина на данный момент активно справляется с этой задачей.

Мы наращиваем все номенклатуры беспилотников, начиная от дронов-перехватчиков, которые защищают наше небо и могут уже сбивать реактивные "Шахеды", и заканчивая средствами тактического уровня – FPV-бомбардировщиками многократного использования, FPV-камикадзе с автоматическим донаведением и многое другое.

Также ведутся разработки возможной альтернативы разведывательным средствам противников, таким как Mavic и Autel. За четыре года почти никто не сделал столь совершенное средство, как это удалось Китаю. Но 2026 год должен дать нам ряд образцов для боевого применения, которые будут способны помочь нам несколько слезть с иголки Китая в этом плане.

Также оперативный уровень, это разведывательные крылья, ударные крылья, это и "Булава", о которой когда-то шла речь, это и RAM-2X, и остальные мидлстрайки, которые способны бить противника на расстоянии от 25 километров за линией государственной границы или за линией боевого столкновения и до 150.

То есть мы набираем способность в части вывода мидлстрайков. А что это значит? На этой глубине стоят радары, противовоздушные средства противника и, разрывая этот пояс, мы получаем возможность бить на стратегический уровень. Именно по тем предприятиям, которые выкачивают нефтепродукты и наполняют бюджет РФ нефтедолларом. И по тем предприятиям, которые собирают ракеты-беспилотники и бомбы, которыми Россия терроризирует нас, украинцев.

То есть, работая эффективно на глубине от 25 до 150, мы организуем, скажем так, брешь в противовоздушной обороне противника, которая даст нам возможность работать глубже на стратегическом уровне.

Ну и также, конечно, это стратегический уровень. Это возможность бить до 2000 километров в глубину Российской Федерации в тех объектах, которые дают им возможность воевать против Украины. Здесь также сделан акцент.

Плюс, конечно, это программное обеспечение для управления войсками, для проведения аналитики и систем, которые применяют в своем составе искусственный интеллект. Я имею в виду различные огневые комплексы, которые самостоятельно в автономном режиме способны обнаруживать беспилотники противника и другие цели и прицельно по ним открывать огонь.

На данный момент мы интенсивно отрабатываем противника от 0 до 25 км в глубину боевых порядков. Наша задача на 2026 год – расширить зону поражения от 25 до 150 км в глубину.

справка Юрий Федоренко командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко - депутат Киевского городского совета, избранный от партии "Слуга народа". Участник АТО, командир полка ударных авиационных комплексов "Ахиллес", юрист. В феврале 2022 года после начала полномасштабной войны участвовал в боевых действиях в качестве командира 4 роты 128 батальона 112-й бригады Территориальной обороны. В 2023 году Федоренко возглавил роту ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. Впоследствии рота масштабировался в батальон, а затем и в полк.

Вас также могут заинтересовать новости: