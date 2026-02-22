22 февраля наступает Прощеное воскресенье и последний день Масленицы.

22 февраля будет интересным днем для верующим, наполненным церковными обычаями. Необычный праздник сегодня в Украине установлен для того, чтобы люди попросили прощения друг у друга. А на планете проводится важное социальное событие.

Какой сегодня праздник церковный

В новоцерковном стиле дата посвящается чествованию памяти военачальника Маврикия и еще 70 воинов, которые погибли за христианскую веру и считаются мучениками. Также это последний день перед Пасхой, когда еще можно есть яйца и мясо - уже завтра начнется Великий пост 2026.

Зная о том, какой сегодня церковный праздник, можно мысленно настроиться на пост и в последний раз перед Пасхой попробовать мясную пищу. Также у святых мучеников просят помощи в преодолении жизненных испытаний.

Какой сегодня праздник в Украине

22 февраля 2026 года заканчивается Масленица, празднование которой длилось целую неделю. К этому празднику по украинским обычаям нужно готовить вареники и пироги с творогом, заправленные сметаной.

В последний день Масленицы украинцы празднуют необычный народно-христианский праздник Прощеное воскресенье, когда принято просить прощения у близких и незнакомцев. Не менее важно и самому простить обиды, если с такой просьбой обратились к вам.

Какой сегодня праздник в мире

22 февраля на планете проводят Международный день поддержки жертв преступлений. Его цель - защитить права потерпевших, обеспечить доступ к правосудию, добиться психологической реабилитации и напомнить людям, что ни одна жертва не может быть виноватой в совершенном против нее злодеянии.

Также есть такие всемирные праздники сегодня - День смирения, День знаний об энцефалите, День бойскаутов и День раздумий.

Какой сегодня праздник в народе

В давние времена славяне ожидали похолодания в эту дату, но верили, что оно будет последним в году. Про 22 февраля есть такие приметы:

если ударил мороз, то это ненадолго и скоро заморозки отступят;

ночью видно много звезд - к хорошему урожаю зерна в этом году;

если небо пасмурное, то будет ранняя весна;

начали падать сосульки с крыш - к теплому марту.

Как уже упомянуто ранее, очень удачным сегодня праздник считается для прощения других и для того, кто сам попросит прощения. Это поможет наладить отношения между близкими. Также 22 числа селяне начинали готовиться к посевным работам - чистили и точили садовый инвентарь. Верили, что если Господь увидит работящих хозяев, то наградит их хорошим урожаем.

Что нельзя делать сегодня

Под запретом в праздник сегодня ссоры, ругань, оскорбления и зависть. Не стоит осуждать других и давать непрошенные советы, ведь только Бог может судить людей. Также неудачным день считается для творчества и рукоделия, поскольку изделия не будут аккуратными.

