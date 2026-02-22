Теракт во Львове: появилось видео с места взрыва

В сети появилось видео с места теракта в центре Львова, в результате которого погибла полицейская.
Как отмечает Радио Свобода, теракт произошел в нежилом здании, расположенном в центральной части города. По словам городского головы Андрея Садового, на данный момент известно о 15 пострадавших, часть из них находится в тяжелом состоянии.
В сети сообщают, что погибла 23-летняя полицейская. В полиции Львовщины подтверждают, что есть погибшие и раненые правоохранители. Впрочем, подробности пока не обнародуют.
Садовый в комментарии для Суспільного уточнил, что здание, в котором произошел взрыв, не является жилым. Из-за значительной силы взрыва в окружающих домах выбило окна. На месте работают соответствующие службы, обстоятельства происшествия выясняются.
Теракт во Львове - что известно
Как сообщал УНИАН, ночью 22 февраля в центре Львова прогремели мощные взрывы, которые были слышны в разных районах города. Воздушная тревога не объявлялась.
Как сообщал ранее депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, инцидент произошел на улице Шпитальной, недалеко от торгового центра "Магнус".
По данным прокуратуры Львовской области, в 00:30 на номер "102" поступило сообщение о проникновении в магазин на ул. Данилишина, 20 во Львове.
"После прибытия на место происшествия экипажа патрульной полиции раздался взрыв. По прибытии второго экипажа произошел еще один взрыв. Предварительно установлено, что погибла 23-летняя полицейская. Поврежден патрульный автомобиль, а также гражданское транспортное средство. Количество пострадавших устанавливается", – говорится в сообщении.