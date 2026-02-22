Украине нужно еще 250 000 военных для победы над Россией, - The Times

Украина уступает России в количестве личного состава и вооружении на большинстве участков фронта, в частности в районах Лимана, Сиверска, Покровска и Славянска. Киеву нужно еще 250 тысяч военных, чтобы иметь шансы победить Россию на поле боя, пишет The Times.
Городские районы Покровска и Мирнограда, а также Гуляйполе на юго-востоке Запорожской области частично или почти полностью находятся под контролем российских войск. Дальнейшее продвижение к Запорожью создает угрозу использования дронов-камикадзе, подобных тем, что действовали в Херсоне.
Украинский офицер в Покровске заявил:
"Россия полностью использует свои преимущества на техническом, оперативном и стратегическом уровнях. Они имеют полное преимущество в авиации и тактических баллистических ракетах".
Потери и динамика наступления
По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), Россия потеряла более 1,2 млн военных с начала вторжения, Украина – около 600 000. Министр обороны Украины Михаил Федоров отметил:
"Мы убили или тяжело ранили более 35 000 российских солдат в декабре прошлого года. Наша амбиция – увеличить эту цифру до 50 000 в месяц".
Скорость российского продвижения в зоне Покровска и Мирнограда составляла лишь около 70 метров в день, что, по оценкам экспертов, является одним из самых медленных темпов наступления в истории войны.
Вызовы для Украины
Украинские офицеры отмечают, что нехватка пехоты и операторов беспилотников ограничивает возможности армии:
"Нам нужно больше пилотов для наших команд беспилотников и больше пехоты для их прикрытия", – заявил один из них.
Генерал ВВС США в отставке, бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Филип Бридлав добавил:
"Нехватка человеческих ресурсов является вызовом для Украины. Зато все, что нужно сделать России, – это обратиться к Северной Корее за дополнительными солдатами".
Поддержка Запада и потребности Украины
Европейский парламент одобрил кредит в 90 млрд евро для Украины, 60 млрд из которых предназначены на военные закупки. Бридлав подчеркнул: "Украина доказала, что когда им дают возможность наносить глубокие и точные удары по России, они очень хорошо ее используют".
Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон призвал немедленно развернуть небоевые войска:
"Если мы можем иметь план по развертыванию войск на местах после войны, после того, как Путин соизволит заключить прекращение огня, то почему бы не сделать это сейчас?"
Высокопоставленный источник в НАТО заявил, что Украине для перелома в войне нужно не менее 250 000 дополнительных солдат и более мощное вооружение.
Переговоры и экономическое давление
Недавние трехсторонние переговоры с участием США не привели к прорыву. Курт Волкер, бывший спецпредставитель США, заявил:
"Путин не проявил никакого интереса к мирному процессу. Он не показал ни одного движения или намека на переговорах, что готов достичь соглашения. Единственный способ достичь прекращения огня – это затянуть экономические гайки в отношении России, в частности через санкции против нефтегазового сектора и более агрессивное преследование ее теневого флота".
Несмотря на рост военной промышленности России, ее энергетическая отрасль частично приходит в упадок из-за санкций. Волкер отметил: "Нам нужно продолжать давить на россиян настолько, чтобы они почувствовали необходимость в прекращении огня. И я думаю, что это достижимо, но только если мы будем продолжать давить на доходы, и они будут продолжать терять людей с той же скоростью, с которой они их теряют".
Война в Украине - последние новости с фронта
Как сообщал УНИАН, несмотря на всю тяжесть ситуации в войне, 2025 год принес Украине важную стратегическую победу – к концу года Россия начала терять больше солдат, чем успевает вербовать. Об этом в интервью Le Monde рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
По его словам, 2025 год стал первым за все время войны, когда "потери российской армии превысили уровень набора новобранцев", добавил главнокомандующий.