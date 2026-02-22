Россия нанесла ракетный удар по американскому предприятию в Сумской области, – Сибига

МИД назвал атаку "экономическим террором" против американских интересов.

Российская армия нанесла ракетный удар по гражданскому производственному предприятию компании Mondelez International в Тростянце. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, ракета попала в один из производственных корпусов. К счастью, обошлось без жертв.

Сибига подчеркнул, что речь идет не о военном объекте, а о заводе, который работает с 1990-х годов и является одной из первых крупных инвестиций США в независимую экономику Украины. Предприятие производит продукцию всемирно известных брендов, обеспечивает рабочие места для украинцев и вносит вклад в украинскую и американскую экономику.

"Когда российские ракеты попадают в такие объекты, они нацелены не только на Украину. Они нацелены на американские бизнес-интересы в Европе", – отметил глава МИД.

Он также подчеркнул, что Москва не может говорить об экономическом диалоге с Соединенными Штатами, атакуя американские производственные мощности.

"Атаки на мирную промышленность – это не война, а целенаправленный экономический террор. За этим должна следовать ответственность", – заявил министр.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 22 февраля российские оккупационные войска осуществили массированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники и ракеты.

В сети публикуют жуткие кадры из Софиевской Борщаговки. Очевидцы сообщают, что в результате атаки РФ горят частные дома. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

