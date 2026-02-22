Били по Киеву и Кропивницкому: генерал объяснил, почему РФ выбрала только два города

Есть одна причина, почему основными целями врага были два города, а не объекты по всей территории Украины.

Заметной особенностью атаки РФ в ночь на 22 февраля стало то, что она выбирала объекты для ударов. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Игорь Романенко, генерал-лейтенант в отставке.

Он отметил, что ночью россияне наносили удары не по всей Украине, а выборочно. "Это не по всей Украине, не хватает уже средств воздушного нападения. И этими объектами была столица и Кропивницкий. Остальное (средства воздушного нападения, – УНИАН) распределилось на то, чтобы поддерживать состояние нанесения воздушных ударов, которые они делают постоянно из суток в сутки", – отметил Романенко.

Он добавил, что для атаки по столице враг использовал значительное количество баллистического вооружения, в частности – противокорабельную ракету "Циркон".

"Мы видели МиГ-31, которые несут "Искандеры". Это были ракеты "Циркон", которые говорят о том, что если их применяют, не хватает в обычном режиме земля-земля соответствующих ракет. Они с одной стороны для этого привлекают эти "Цирконы", и по-своему тестируют их на будущее, где есть потребность, они обычно так делают", – добавил Романенко.

Ночная атака РФ: что известно

В результате вражеской атаки по Киеву повреждена жилая многоэтажка в Святошинском районе, на крыше которой возник пожар. По состоянию на утро мэр столицы Виталий Кличко сообщал о двух раненых – это женщина с ребенком. Их госпитализировали.

В результате атаки врага по Одесской и Николаевской областям повреждены энергообъекты. Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, в результате попаданий возникли возгорания больших площадей. Погибших и пострадавших в результате удара не обнаружено.

