Теракт во Львове: Нацполиция раскрыла подробности о погибшей сотруднице (фото)

Во время ночного теракта во Львове погибла полицейская Виктория Шпилька. Ей было 23 года.

В Нацполиции раскрыли подробности о сотруднице. "Девушка из Волыни, которая впоследствии вместе с родителями переехала в Херсон... Окончила Львовский государственный университет внутренних дел и поступила на службу в патрульную полицию. Сначала Херсонская область, с 2023 года Львовская область", говорится в сообщении.

Сообщается, что осенью прошлого года она вышла замуж. Ее муж также патрульный.

Коллеги девушки отзывались о ней как о чутком, светлом и искреннем человеке. Она никогда не жаловалась и всегда была готова к службе.

Теракт во Львове: что известно

Ночью 22 февраля в центре Львова произошли сильные взрывы. Мэр города Андрей Садовый сообщал, что здание, в котором произошел взрыв, не является жилым. Мощной взрывной волной в соседних домах выбило окна. На месте работают соответствующие службы, обстоятельства происшествия выясняются.

Позже стало известно, что в результате ночных взрывов погибла 23-летняя полицейская, еще 24 человека были ранены.

В пресс-службе полиции Львовской области сообщили, что правоохранители квалифицировали взрыв как террористический акт. Предварительно установлено, что взорвались самодельные взрывные устройства.

