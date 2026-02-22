Наиболее важным моментом в приготовлении борща является нарезка и жарка свеклы.

Рецептов борща – десятки, если не сотни. У каждой семьи он свой: кто-то варит на говядине, кто-то на свинине, одни добавляют фасоль или чернослив, другие – грибы или галушки. О вкусах действительно не спорят. Тем не менее есть определенные тонкости, без которых борщ теряет свои основные качества и превращается просто в свекольную похлебку. И главная роль здесь отводится вовсе не бульону, а заправке.

Разберемся, что улучшает вкус борща и делает его поистине незаменимым блюдом украинской кухни.

Как приготовить вкусный борщ – правильная заправка

Многие считают, что для борща достаточно обжарить лук, морковь и свеклу на сковороде. Но в классическом варианте это не обычная жарка и даже не стандартная пассеровка.

Овощи сначала слегка прогревают в масле, а затем томят на слабом огне под крышкой. Именно томят, а не жарят. В процессе добавляют немного бульона, томатную пасту или соус, а часто – щепотку сахара. Иногда кладут лавровый лист для аромата.

Главное – мягкий огонь и минимум тяжелой обжарки. Свекла не должна пересыхать и терять сок. Она должна пропитаться маслом и томатом, стать насыщенной и ароматной. Такой способ приготовления помогает сохранить цвет и глубину вкуса.

Что нужно добавить в борщ, чтобы он был красным

Спор о том, готовить ли свеклу вместе с луком и морковью или отдельно, ведется давно. Но практика показывает: при совместной термообработке свекла быстрее теряет свой яркий рубиновый оттенок.

Причина кроется в пигменте бетанине (беталаине), который и придает свекле насыщенный цвет. Он чувствителен к кислотности среды:

в слабокислой среде (pH 4–5) цвет становится ярко-рубиновым, ближе к алому;

при нейтральной или щелочной реакции оттенок уходит в фиолетово-коричневый, особенно при длительном кипении.

Чем дольше свекла контактирует с капустой, картофелем и другими овощами во время активного кипения, тем быстрее тускнеет цвет борща. Особенно это заметно, если сначала в кастрюлю отправляют заправку, а затем добавляют капусту – яркий алый оттенок постепенно бледнеет.

Поэтому свеклу лучше тушить отдельно и обязательно с добавлением томата – кислота помогает сохранить насыщенный цвет. Чтобы приготовить действительно вкусный борщ, подойдут также несколько капель лимонного сока или немного огуречного рассола. А сахар в заправке не только балансирует вкус, но и усиливает глубину оттенка.

Как сварить вкусный борщ – нарезка и последовательность

Классической нарезкой свеклы считается тонкая соломка. Некоторые хозяйки выступают категорически против терки, считая ее "неправильной". Однако это в меньшей мере связано с тем, как сделать борщ вкуснее. Способ нарезки скорее является вопросом текстуры и внешнего вида: вкус и цвет при правильном приготовлении сохраняются в любом случае.

Еще одно важное правило – не переваривать свеклу. Чтобы сохранить ее цвет и структуру, заправку вводят в кастрюлю в конце приготовления.

Обычно порядок такой: после картофеля кладут капусту, дают ей немного размягчиться, а затем за 5–10 минут до готовности добавляют лук, морковь и свеклу. Это позволяет сохранить насыщенный оттенок и аромат.

Если нравится более хрустящая капуста, ее можно добавить позже. А если свекла была правильно протушена с томатом и кислотой, кратковременное кипение ей не повредит – борщ останется глубокого рубинового цвета.

Что добавляют в борщ для вкуса

Свежие овощи составляют основу вкуса: свекла, морковь, лук, капуста и томаты, при совместном приготовлении, передают бульону естественную сладость и кислинку. Чтобы усилить аромат, в кастрюлю добавляют чеснок, лавровый лист, душистый перец горошком, а иногда и корень сельдерея или петрушки.

Но чтобы борщ получился интереснее, попробуйте добавить следующие ингредиенты:

клюкву или бруснику для кислинки;

маринованные грибы для землистого оттенка;

чернослив или изюм для легкой сладости.

Вместо обычной зажарки можно сделать обжарку с паприкой и копченой колбасой, а в конце вкинуть сушеные травы вроде майорана и тимьяна для необычного запаха.

Важно понимать, что для того, чтобы сделать самый вкусный борщ, рецепт и точная последовательность не столь важны. Главное – балансировать вкус продуктов, чтобы блюдо не вышло слишком кислым или, наоборот, сладким.

Если вы никак не можете определиться, что сварить на ужин, вас может заинтересовать наш материал о том, как приготовить гуцульский белый борщ.

