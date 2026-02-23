'Настоящее волшебство': какой самый дорогой в мире авиарейс

Гости почувствуют себя расслабленными, избалованными и окруженными роскошью еще до того, как покинут аэропорт.

Etihad Airways предлагает The Residence - вашу собственную "резиденцию" в небе, люкс с кроватью, ванной комнатой с душем и отдельной гостиной. Об этом пишет Daily Express.

Отмечается, что впечатления начинаются на земле: Etihad предоставляет клиентам роскошный сервис с водителем, персонального портфеля в аэропорту и доступ в частный лаунж.

Пассажиры, вылетающие из Абу-Даби, также получат доступ к спа-центру "Be Relax Spa" с бесплатной процедурой. Гости почувствуют себя расслабленными, избалованными и окруженными роскошью еще до того, как покинут аэропорт.

"За 55 000 фунтов стерлингов (3 202 368 гривень) это вполне ожидаемо. Настоящее волшебство начинается на борту, где гостей провожают в их собственную персонализированную гостиную прямо в воздухе", - сказано в статье.

Интересно, что пространство оборудовано кожаным двухместным диваном, обеденными столами и впечатляющим персональным 32-дюймовым плоским телевизором - больше не нужно щуриться на маленький экран на спинке кресла. В Residence есть отдельная комната, большая двуспальная кровать и второй телевизор.

В отдельной ванной комнате есть все необходимое, чтобы оставаться свежими, а гости могут пользоваться собственным душем и туалетом на борту. Но это еще не все: ранее гости Residence пользовались одним из лучших бортовых сервисов.

Отмечается, что раньше Etihad предлагала услуги личного дворецкого, а также личного повара, который готовил все, от легких закусок до изысканных блюд, когда пассажиры этого хотели. Еду можно было заказать как в гостиную, так и в спальню, а это означало, что завтрак в постели в небе был реальностью. Однако Etihad Airways больше не предлагает услуги личного повара или дворецкого на своих самолетах A380, и теперь качество обслуживания несколько изменилось. Издание пишет:

"Билет обойдется вам очень дорого, а может быть, и больше: раньше билеты на премиум-маршруты между Нью-Йорком и Абу-Даби стоили до 55 000 фунтов стерлингов".

Однако изменения привели к значительному снижению цен, и теперь эта услуга предлагается в качестве повышения класса обслуживания для владельцев билетов первого класса.

Важно, что места в первом классе на маршруте Абу-Даби - Париж стоят от 4500 фунтов стерлингов (262 тысячи гривень), но мечта о полете как у короля может снова стать реальностью для многих.

