Украина запускает 'управляемый экспорт' оружия: Зеленский раскрыл детали

Избыточное произведенное украинское оружие, которого достаточно на складах, предполагается продавать союзникам, чтобы за полученные средства финансировать производство дефицитных дронов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент сказал во время встречи с журналистами. Глава государства рассказал о решении Ставки Верховного Главнокомандующего.
"Важное решение относительно управляемого экспорта нашего оружия. Сейчас мы находимся в моменте, когда у нас есть оружие, есть возможности, и не хватает финансирования. И это уже такое перманентное ощущение, что мы постоянно в каком-то дефиците, но очень не хочется уменьшать возможности производства", - сказал президент.
Как отмечает Зеленский, во время войны никто рисковать не хочет, но Украине нужны деньги на производство определенных очень нужных видов оружия, например, дронов для фронта.
"Поэтому, я думаю, так: где-то за 10 дней у нас будет концепт по экспорту", - добавил Зеленский.
Также, глава государства привел пример "морских дронов".
"Украина может производить их гораздо больше чем есть наших собственных потребностей. Это говорит о том, что или мы уменьшаем возможности производства, или мы даем возможность продавать именно то количество, которое можем. Тогда мы получаем соответствующие деньги, которые мы можем тратить на дефицитный дрон, на который у нас нет денег и которого у нас нет на поле боя в достаточном количестве", - пояснил глава государства.
Он добавил, что в Украине есть некоторое оружие высокого качества, есть остаток и возможности производить.
"Давать на это деньги, когда у нас дефицит, ну вы понимаете, глупо. А вот уменьшать производство не хочется. Будет три платформы. Первая платформа - США, вторая платформа - Европа, третья платформа - другие страны. Будет экспорт как частный, так и государственный, но с контролем того, что у нас на складах, с пониманием, что уменьшается, что увеличивается", - сообщил Зеленский.
Экспорт украинского оружия
Как сообщал УНИАН, Украина не будет заниматься "оружейной благотворительностью" и не будет помогать тем странам, которым безразлична Украина. Соответственно, такие страны украинское оружие не получат. Также будет введен надежный экспортный контроль - чтобы к украинским технологиям, к украинскому оружию не добрались россияне и их сообщники.