В США создали экзоскелет, с которым раненые солдаты могут идти в бой

Устройство необходимо для ситуаций, когда эвакуация невозможна, а отбиваться как-то нужно.

Армия США испытала новый экзоскелет для раненых военных, который может помочь бойцам самостоятельно передвигаться по полю боя даже при отсутствии быстрой эвакуации. О разработке пишет издание Business Insider со ссылкой на Командование медицинских исследований и разработок армии США.

Новое устройство получило название Intrepid Battlefield Exoskeleton (IBEX). Его создали для стабилизации распространенных травм нижних конечностей, в частности переломов большой берцовой кости, разрывов связок колена, тяжелых растяжений голеностопного сустава и переломов стопы. Главная цель системы – позволить раненому военнослужащему оставаться мобильным в ситуациях, когда эвакуация задерживается, является слишком опасной или вообще невозможна.

Как отмечает издание, проблема эвакуации раненых уже стала очевидной во время войны в Украине. Из-за широкого применения беспилотников, артиллерии и постоянного наблюдения вывоз раненых с поля боя часто сопряжен с высоким риском. Американские военные аналитики ожидают, что в будущих конфликтах эта проблема будет только усугубляться.

Разработка IBEX стартовала в 2020 году. С тех пор система прошла несколько этапов модернизации, а каждое новое поколение становилось компактнее и легче. По данным Командования медицинских исследований и разработок, после установки экзоскелет способен частично брать на себя вес тела пользователя и изолировать поврежденную конечность.

В ведомстве отмечают, что новая система "уменьшает давление на мягкие ткани, нервы и кровеносные сосуды, чтобы ослабить боль и предотвратить дальнейшие повреждения". Также устройство позволяет раненому военному продолжать выполнять боевые задачи.

Как отмечается в публикации, экзоскелет спроектирован таким образом, чтобы боец мог "выполнять военные действия, в частности, принимать положение для стрельбы лежа и подниматься из него".

Система крепится на бедро и плечо военного, а вокруг ноги и стопы устанавливается конструкция, похожая на специальный ботинок. При этом IBEX можно складывать для транспортировки. Его могут переносить медики, военнослужащие или доставлять грузовые беспилотники.

Business Insider отмечает, что IBEX создавался с учетом возможных будущих конфликтов в труднодоступных регионах, в частности в Индо-Тихоокеанском регионе, где военные подразделения могут действовать на удаленных островах и на значительных расстояниях друг от друга.

По мнению американских военных, экзоскелет способен предотвратить ситуации, когда относительно легкое ранение превращается в масштабную спасательную операцию. Система может позволить раненым бойцам продолжать передвигаться самостоятельно, уменьшая необходимость привлекать дополнительных военных для эвакуации и избегая создания более крупной и заметной цели на поле боя.

