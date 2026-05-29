'Ошибаться – это нормально': Хокинг объяснил, почему стремление к совершенству разрушает человека

Слова физика, сказанные десятилетия назад, сегодня обрели новое звучание.

Одна из самых известных мыслей Стивена Хокинга вновьоказалась в центре внимания миллионов людей по всему миру. Физик утверждал: ошибки – это не слабость, а условие самого существования человека, пишет Economic Times.

Хокинг сформулировал эту идею кратко и без лишних слов:

"Ошибаться – это нормально, ничего не бывает идеальным, потому что с совершенством мы бы не существовали", – говорил он.

На первый взгляд – простая мысль. Но за ней стоит нечто более глубокое. Ученый объяснял, что именно несовершенство является двигателем развития. Без ошибок нет обучения, без неудач – нет роста.

Почему это важно именно сейчас

Сегодня социальные сети ежедневно демонстрируют "идеальную" жизнь – идеальные тела, карьеры, отношения. Из-за этого люди все чаще обвиняют себя за любую ошибку. Слова Хокинга напоминают, что в реальной жизни так не бывает. Есть борьба, есть исправления, есть попытки – и это норма.

Послание цитаты простое: не нужно бояться ошибаться. Каждый просчет – это опыт. Каждая неудача – шаг к пониманию. Цитата не поощряет халатность – она объясняет, что ошибки являются естественной частью роста.

Кто такой Стивен Хокинг

Стивен Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. Он стал одним из самых известных теоретических физиков в мире – исследовал черные дыры, пространство-время и квантовую механику.

В начале 1960-х ему поставили диагноз БАС – болезнь, которая постепенно лишала его возможности двигаться. Несмотря на это, он продолжал научную работу до конца жизни.

Среди его открытий – теория излучения черных дыр, которая позже получила его имя. Среди наград – медаль Копли и Президентская медаль Свободы. Его книги – в частности "Краткая история времени" – рассказывали о строении Вселенной на языке, понятном каждому.

Сама жизнь Хокинга и есть лучшее подтверждение его слов: человек может ошибаться, болеть, падать – и все равно двигаться вперед.

Мысли философа

Ранее УНИАН писал об объяснении бедности от Платона. По его словам, человеческий аппетит не имеет встроенной точки остановки. Если желание не регулировать, оно расширяется за пределы любых доступных ресурсов. Это создает постоянное ощущение недостаточности, которое невозможно исправить внешним накоплением денег.

