Журналистам показали электронную начинку 'Орешника' (фото)

Детали "мозга" этой ракеты, как и схема, не являются новой разработкой – им уже около 10 лет.

Журналистам показали электронную начинку "Орешника", а также других баллистических, крылатых ракет и БПЛА, которыми был нанесен удар по Украине во время недавнего массированного обстрела.

Как отметил Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, экспертами было установлено, что микросхемы, чипы, установленные в системы навигации и управления средствами поражения, кроме российского и китайского происхождения, изготовлены также в Германии, Японии, США, Швейцарии. Незначительное количество – белорусского происхождения. На отдельных электронных модулях стерты серийные номера микросхем, чтобы было невозможно установить место их производства, однако эксперты выяснили, что они изготовлены в США.

Следует также отметить, что элементная база в "мозгах" средств поражения не является новой – в основном эти детали изготовлены до 2017 года.

Видео дня

Говоря о раскрученном россиянами "Орешнике", эксперт подчеркнул, что без ядерного заряда это оружие не представляет опасности, поскольку имеет небольшую точность и не содержит боевого заряда. По сути, это огромная тяжелая болванка, которая угрожает жизни только тогда, когда непосредственно попадает в человека.

Что касается "мозгов" этой баллистической ракеты, то эксперт отметил, что система навигации ракеты – инерционная на основе гироскопов – не является точной. А элементная база – полностью российского производства.

Уполномоченный президента добавил, что все же эта баллистическая ракета является серьезным оружием массового поражения, но при условии оснащения ее ядерным зарядом.

"Это большая угроза. Хотя она устарела, но ее не подавляет РЭБ, ее трудно сбить. И демонстрация этого оружия (россиянами – УНИАН)... Здравомыслящие люди таким не страдают", – сказал Власюк.

Также Владислав Власюк подчеркнул, что Украина документирует наличие в российских средствах поражения иностранных компонентов и информирует об этом страны, детали которых были найдены в российском вооружении.

"Мы разбираем, списываем все серийные номера, восстанавливаем их при необходимости и передаем эту информацию партнерам", – сказал он.

Ракета "Орешник": последние новости

Как писал УНИАН, во время массированной атаки 24 мая Россия могла применить две баллистические ракеты средней дальности "Орешник", однако одна из них, вероятно, подверглась технической неисправности и упала на оккупированной части Донецкой области.

Также мы рассказывали, почему россияне не нанесли удар "Орешником" по Киеву. Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко высказал мнение, что Россия не решается применить "Орешник" непосредственно по Киеву, поскольку такой удар фактически снял бы все неофициальные ограничения для Украины в отношении ударов по Кремлю.

Вас также могут заинтересовать новости: